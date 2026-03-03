Ivete Sangalo tem alta em SP e ganha surpresa dos filhos ao chegar a Salvador

A cantora Ivete Sangalo recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (3) após passar por uma cirurgia devido a fraturas na "maçã do rosto". A artista foi operada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e estava internada na unidade desde domingo (1º).

Com o rosto ainda inchado, Veveta tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde e anunciou que já voltou para casa, em Salvador. Ela deve permanecer de repouso nos próximos dias por recomendação médica.

A cantora foi recebida com muito carinho pelos filhos Marcelo, Marina e Helena. Na entrada da casa, eles se declararam para a mãe com uma faixa em que estava escrita a frase: "te amamos, mãe", com desenhos de coração. Ivete compartilhou o momento ao lado da família por meio de um vídeo, com a música "Meu Maior Presente" ao fundo.

Veveta ainda mostrou os presentes que ganhou no retorno para a casa: flores e copos decorados. "Onde mora todo o meu amor. Benção demais", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo

Internação após desmaio

Ao anunciar que recebeu alta, Ivete afirmou que o rosto ainda estava inchado devido à cirurgia nos dois ossos da "maçã do rosto" — chamados, cientificamente, de zigomáticos.

"Deu uma inchada agora de tarde, já botei um gelinho. Estou em Salvador, já estou em casa, graças a Deus. E vocês sabem que eu tenho que descansar, né? A recomendação é que eu fique quieta", comentou a artista.

Embora ainda esteja em recuperação, a baiana já está pensando nos ensaios do "Ivete Clareou", seu projeto de samba que irá passar por diversas cidades do País neste ano.

"Vai ter ensaio esse mês para o show de Floripa, estou tão ansiosa. Dia 4 de abril, se você encontrar uma sereia na praia de Floripa, sou eu", brincou Sangalo.

"Já veio uma energia vital de cantar, e eu estou muito feliz em retomar esse projeto. Esse ano a gente aumentou o número de datas", explicou Ivete, citando cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Salvador.

Veja também Zoeira Ivete Sangalo desmaia por fraqueza após intoxicação alimentar e é internada em Salvador Ser Saúde Entenda riscos da síndrome vasovagal, quadro diagnosticado em Ivete Sangalo

O que aconteceu com Ivete Sangalo?

Na última quarta-feira (25), Ivete preocupou os seguidores ao surgir nas redes sociais com um olho roxo e um corte acima da sobrancelha. Nos vídeos, ela detalhou o que ocorreu antes da internação.

“Passando aqui para tranquilizar todo mundo. Essa noite eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei, tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro”, explicou. Segundo a cantora, o mal-estar resultou em desidratação e na perda de consciência. “Acho que desidratei por conta da diarreia, desmaiei e cai no chão com tudo, inclusive, tive um cortezinho aqui”, relatou. A cantora ainda sofreu fraturas na face em decorrência da queda. Durante o tratamento inicial, em um hospital de Salvador, Ivete descobriu ter síndrome vasovagal. A condição é uma das principais causas de desmaio, que ocorre devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca. "Tudo aconteceu em Salvador. Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão em virtude de estresse, acho que por causa do Carnaval", explicou a artista na transmissão ao vivo. Dias depois, no domingo (1º), a baiana foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar a cirurgia para tratamento das fraturas no rosto. Ela recebeu alta nesta terça-feira (3) e deve permanecer de repouso nos próximos dias por recomendação médica.

Assuntos Relacionados