Cena de 'Vale Tudo' faz buscas por pensão alimentícia dispararem na Defensoria Pública

Cerca de 270 mil mulheres pediram informações sobre solicitação de pensão alimentícia logo após a exibição de uma cena com a faxineira Lucimar (Ingrid Gaigher), na novela 'Vale Tudo', quando ela buscava apoio jurídico em cena que foi ao ar na última terça-feira (13). As informações são da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

Segundo o órgão, foram registrados cerca de 4.560 acessos por minuto logo após a exibição do capítulo da novela das nove, da TV Globo, o que representa um crescimento de 300% em relação à média, que gira em torno de mil acessos por minuto.

A Defensoria informou ainda que 1.243 novas contas foram criadas no aplicativo do órgão.

“Recebi uma mensagem da Defensoria e fiquei completamente emocionada. Isso mostra o poder que a novela tem no Brasil”, disse a atriz ao jornal Correio Braziliense. “É muito gratificante fazer parte de algo que tem um alcance tão rápido e tão potente”, completa ela.

Além do registro do pico de acessos, a Defensoria diz ainda que cerca de 1.148 agendamentos foram realizados via aplicativo no mesmo período, um número 70% acima da média diária registrada em 2025.

Na novela escrita por Manuela Dias, a faxineira teve ajuda da estudante de direito Daniela (Jéssica Marques), para usar o celular e regularizar a guarda do filho Jorginho, fruto da relação com Vasco (Thiago Martins). Na cena, Daniela aparece ensinando Lucimar a entrar no aplicativo da Defensoria Pública e, seguindo as instruções, fazer a solicitação.