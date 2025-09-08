Diário do Nordeste
Ex-BBB cearense Eva Pacheco vai a camarim de Gustavo Mioto e acende rumores de romance; assessoria nega

Na internet, fãs defendem que o sertanejo "está de olho nela desde o BBB"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Eva e mais duas amigas se divertiram enquanto comiam no camarim do cantor
Foto: Reprodução/Instagram

Um possível romance entre a ex-BBB Eva Pacheco e o cantor Gustavo Mioto agitou a web nesta segunda-feira (8). A cearense assistiu a um show do sertanejo no Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba, São Paulo, de cima do palco, além de ter ido ao camarim do artista

A bailarina apareceu acompanhada das também ex-BBBS Larissa Santos e Flávia Viana. Por meio dos stories do Instagram, a melhor amiga da vencedora do BBB 25 mostrou o lugar privilegiado de onde assistiu ao show de Gustavo.

Em seguida, ela aparece com Larissa e outra amiga no camarim do cantor, enquanto aproveitam o buffet. “Disseram ‘sinta-se em casa’. Nós: não diga mais nada. Patrocínio: Gugu (Gustavo)”, brincaram as famosas. 

Especulação dos fãs

Os seguidores de ambos logo notaram a proximidade, e na internet, fãs especularam um possível affair. “Acabei de descobrir algo muito engraçado. Vai ter fã se matando quando descobrir quem o querido delas está pegando”, escreveu um perfil no X. Em seguida, o mesmo perfil publicou um vídeo gravado por Larissa, de cima do palco, onde Eva aparece cantando. “Eu avisei”, disse.

Outros fãs incrementaram ainda mais a teoria. “Gustavo está de olho nela desde o BBB. Bem que quando ele foi no programa falaram que ele não tirava o olho da Eva”, comentou outro. 

Com a repercussão, a assessoria da ex-BBB foi procurada pelo portal LeoDias. A equipe logo tratou de dar fim às especulações. “Podemos esclarecer que não existe nada entre Eva e Mioto além de amizade”, disse a assessoria.

Vale lembrar que o sertanejo está solteiro desde dezembro do ano passado, após o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. Ele alegou recentemente que a página está virada. Já Eva se envolveu em rumores de uma relação com o ator José Loreto, o que foi negado pela cearense. 

