Tati Machado presta homenagem ao marido no Dia dos Namorados: 'Pai do meu filho'

A apresentadora Tati Machado abriu o coração nas redes sociais para se declarar, de forma comovente, ao marido Bruno Monteiro nesta quarta-feira (12), data em que se comemora o Dia dos Namorados. No texto, Tati falou sobre o amor pelo companheiro, exaltando o fato de como ele tem sido forte após o falecimento de Rael, filho do casal.

"Bruno não tem sido meu apoio, tem sido meu chão", disse ela logo no começo da publicação, exaltando o vínculo construído pelos dois durante 14 anos de relacionamento. Segundo Tati, o marido tem feito de tudo para que os dois possam se reerguer nesse momento difícil.

"Lembro dele dizer há 14 anos sobre eu não ter desistido da gente. Essa certamente foi uma das melhores escolhas da minha vida. Minha família! Meu lar! Pai do meu filho! Eu nunca vou esquecer da força que você tem. Nunca, nem por um segundo", continuou ela.

Na postagem, Tati distribuiu algumas fotos do ensaio feito durante a gravidez de Rael, inteiramente clicado por Bruno. A postagem já ultrapassou as 170 mil curtidas no Instagram.

Veja também PontoPoder CPI da Bets: Virginia não será indiciada por apologia a apostas após relatório ser rejeitado Zoeira Carol Castro revela que já teve stalker: 'dizia que ia me sequestrar'

"Mozão, eu agradeço diariamente por ser a mãe do teu filho, por cada instante como sua família. Amo nossos papos bobos e profundos, amo a gente. Até depois do ‘fim’. Feliz Dia dos Namorados. Te amo, tampa", finalizou ela no texto.

Bruno também aproveitou a data para se declarar publicamente. "Você tem sido minha força no meio da dor, minha companhia no silêncio, meu abrigo nas lágrimas. E eu quero que você saiba que o amor que sinto por você só cresceu", escreveu ele.