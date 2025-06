Carol Castro revela que já teve stalker: 'dizia que ia me sequestrar'

A atriz Carol Castro contou que já teve um stalker, situação semelhante a que Clarice, sua personagem na novela “Garota do momento”, está prestes a enfrentar na reta final da novela.

“Vivi algo parecido anos atrás. Um stalker mandava e-mails em caixa alta pro escritório que me agenciava, dizendo que ia me sequestrar, me estuprar, e que no dia tal, à meia-noite, iria faltar luz na minha casa. Foi bem pesado”, disse a atriz ao Extra.

Carol ainda relatou que a Globo a apoiou no momento, e ela teve que andar acompanhada de um segurança por precaução. "A empresa me deu todo amparo".

Falta de luz após ameça

A artista relembrou ainda um episódio aterrorizante do período em que foi perseguida: "Foi bizarro: faltou luz exatamente no horário e no dia que ele avisou. Eu morava em São Conrado (na Zona Sul do Rio), e não era em condomínio, não tinha sistema de segurança, só cercas de arame. Mas nada a mais aconteceu, graças a Deus. A polícia rastreou e encontrou o autor das ameaças pelo ID".

O episódio com o stalker aconteceu em 2012, quando ela estava no ar na novela “Amor eterno amor”. “Logo depois eu entrei para o Dança dos famosos e emendei outra novela ("Amor à vida"). Esses dois trabalhos me ajudaram a me recuperar, me salvaram".

Novela

Em “Garota do momento”, desesperado por perder Clarice para Gregório (Rocco Pitanga), Juliano (Fábio Assunção) vai se mostrar cada dia mais agressivo e obcecado por ela. Após agredir o rival, ele passa a perseguir e até sequestra a ex nos últimos episódios da novela.