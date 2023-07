Por onde anda Carol Castro, atriz que fez Gracinha em Mulheres Apaixonadas

A personagem Gracinha, interpretada por Carol Castro, aparece pela primeira vez em Mulheres Apaixonadas nesta sexta-feira (7). Na trama, ela vai se envolver com o Cláudio (Erik Marmo), que antes namorava Edwiges (Carolina Dieckmann).

Após 20 anos desde a estreia da marcante produção, Carol segue realizando trabalhos como atriz, recentemente estrelando como Helena na novela Órfãos da Terra, que foi ao ar na TV Globo em 2019. Em 2021, chegou a participar da série Maldivas, da Netflix, e Insânia, do streaming Star+.

Além disso, entre 2014 a 2015, foi casada com Raphael Sander. Já entre 2016 e 2019 viveu um romance com Felipe Prazeres, com quem teve a filha Nina, nascida em 2017. As informações são do portal NaTelinha, do Uol.

'Viagem no tempo'

Em entrevista ao gshow, Carol ponderou que o público talvez teria uma reação diferente se a novela tivesse estreado hoje, ao invés de 20 anos atrás. Na época, foi considerada uma vilã.

"É uma viagem no tempo! Eu não tinha muita noção na época do quanto a Gracinha foi um 'acontecimento'. Eu lembro de ser xingada e de muita gente me reconhecendo nas ruas…", disse a atriz.

Apesar de ser colocada como vilã, Carol revelou que defendia e entendia o lado de Gracinha porque ela "realmente amava o Cláudio. Eles se conheciam desde pequenos".

Carol Castro Atriz "Hoje não iriam cair só em cima da Gracinha. Iriam julgar o Cláudio também. Porque me lembro que toda a 'culpa' recaiu sobre ela, enquanto ele saiu ileso. Hoje seria totalmente diferente… Acredito eu".

O que acontece com Gracinha na novela?

Em Mulheres Apaixonadas, a personagem Gracinha acaba impactando no relacionamento entre Edwiges e Cláudio. Sendo filha dos empregados de Martha (Marly Bueno) e Onofre (Serafim Gonzales), foi criada ao lado de Cláudio.

Após ele brigar com Edwiges, acaba tendo um breve relacionamento com Gracinha, deixando a jovem grávida. Marta tenta convencer ela a não ter a criança, porque está supostamente dando o "golpe da barriga".

No fim da novela, Gracinha tem a criança, mas não fica com o Cláudio. O amigo de infância termina a trama ao lado de Edwiges.