Por onde anda Pedro Furtado, o Fred de 'Mulheres Apaixonadas'? Confira

A reprise de "Mulheres Apaixonadas" vem deixando muito gente curiosa para saber por onde anda o elenco da novela, exibida 20 anos atrás. A novela voltou ao ar e é exibida às 17h05, de segunda a sexta-feira, na TV Globo.

Muita gente não sabe, mas Pedro Furtado, o Fred na trama, é filho de Jorge Furtado, roteirista, diretor e produtor de diversas séries da Globo, como "Sob Pressão" e "Mister Brau", além de filmes famosos como "Lisbela e o Prisoneiro".

À época da novela, Pedro só tinha 18 anos. Fred foi o segundo papel da carreira do ator. Na trama, ele interpreta um aluno da escola Ribeiro Alves e ganha destaque ao se apaixonar pela professora de educação física Raquel, interpretada por Helena Ranaldi.

Como ator, Pedro, além de atuar em "Mulheres Apaixonadas", esteve no elenco de séries como "Antônia", "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes" e "Mulher de Fases".

Atualmente, ele trabalha como roteirista. Um dos seus trabalhos mais recente é a série "Sintonia", disponível na Netflix. Além disso, Pedro esteve à frente de diversos trabalhos, como "Um Pé de Quê?", programa da TV Futura apresentado por Regina Casé, e do filme "Boa Sorte", protagonizado por Deborah Secco.

Fred morreu na novela

O jovem aluno de Raquel irá morrer no penúltimo capítulo da novela, após ser bastante infernizado por Marcos. Graças ao ciúme que sente, o vilão atuará junto de Dóris (Regiane Alves).

A interesseira que agredia os avós será aliciada por Marcos, que irá oferecê-la joias. Dóris irá atrair Fred para um carro para Marcos sequestrá-lo. Fred tenta escapar do carro. Contudo, o abusador coloca uma arma na cabeça do aluno. Marcos, então, liga para a ex-esposa e revela a localização, fazendo com que ela o encontre.

Tentando se salvar, Fred tenta tomar o volante de Marcos, porém, o veículo sai da estrada e cai de uma ribanceira. Os dois morrem no acidente. A professora assiste à cena.

Gravidez de Raquel e Fred

O enterro do jovem acontece também no penúltimo capítulo. No fim da trama, a professora conta a todos que espera um filho de Fred. A revelação ocorre na formatura dos alunos da escola ERA, no último capítulo.

No discurso, a professora compartilha uma mensagem do aluno que foi parar com ela, por um presente da mãe dele, Elenora (Joana Medeiros). "Ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nos lembremos dele com afeto", dizia Raquel.

Legenda: Na reta final de Mulheres Apaixonadas, a professora Raquel conta a todos que espera um filho de Fred Foto: Reprodução/TV Globo

Em seguida, ela revela sobre a gravidez. "O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E posso falar isso com certeza porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim o Fred deixou mais do que saudade e boas lembranças, ele deixou um filho", declarou.