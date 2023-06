No ar em 'Mulheres apaixonadas', Helena Ranaldi diz estar aberta a fazer novas novelas

A atriz Helena Ranaldi, 57 anos, deu vida à professora Raquel, na novela “Mulheres apaixonadas” da TV Globo. No entanto, está afastada das telinhas desde 2014, quando atuou como Verônica em “Em família”, produção de Manoel Carlos. Apesar da pausa, revelou que está aberta a fazer novas novelas. As informações são do Globo.

O afastamento não foi planejado. "Eu nunca estive fechada para voltar a fazer novela. A questão é que, de 2015 para cá, eu comecei a trabalhar muito mais do que na época em que eu estava na TV", explicou.

Helena Ranaldi Atriz "Então, quando vieram os convites para as novelas, eu estava envolvida em outros projetos. Era impossível conciliar as duas coisas. Mas estou aberta a voltar. É só uma questão de surgir uma oportunidade num momento em que eu esteja sem outros compromissos".

Atualmente, Helena trabalha em parceria com o marido e diretor Daniel Alvim. O casal cria projetos de teatro juntos, e agora realizam o primeiro longa-metragem, intitulado “Cordel do amor sem fim”.

O filme é dirigido pelo Daniel e será estrelado por Helena. "A nossa parceria profissional foi acontecendo de uma forma muito natural, com respeito e divisão de tarefas. Nunca foi um problema como casal. Pelo contrário, é algo que potencializa o nosso relacionamento", afirmou.

Filho artista

A atriz teve um filho com Ricardo Waddington, chamado Pedro Waddington, 25 anos. O lado artista dela passou para o filho, que está estudando para ser ator.

"As pessoas ficam realmente impressionadas com o fato de a gente se parecer. Nos divertimos. O Pedro está se preparando e estudando para ser ator. Logo, logo estará fazendo algo profissional. Eu dou apoio. Ele sabe bem o que significa seguir essa carreira, pois acompanhou de perto tanto comigo, como atriz, como com o pai, diretor", disse.