Johnny Massaro comenta desafio de viver galã e a reação do público: 'mexe com a autoimagem'

Vivendo o protagonista Daniel em “Terra e Paixão”, Johnny Massaro não se sente um típico galã de “novela das nove”. Em entrevista ao Extra, o artista conversou sobre o impacto do papel principal em sua vida e revelou como tem lidado com os comentários do público.

“Eu já tive muitos estágios na minha carreira, e não olho no espelho e me vejo como um galã. [...] Mas também é interessante me ver aqui para ter a oportunidade de alargar o conceito do que se pensa dessa figura. Obviamente, a gente cria padrões o tempo todo, e, ainda mais com as redes sociais, também ficamos sofrendo tentando nos encaixar em coisas inalcançáveis”, comentou.

CRÍTICAS DO PÚBLICO

Com os holofotes característicos do horário nobre voltados para ele, Massaro tem enfrentado os comentários do “público de casa” sobre o desempenho na novela. A situação fez com que o artista repensasse sua relação com os padrões de beleza e a internet.

“Mexe com a autoimagem, porque na TV é nossa cara, nossas olheiras, o nariz torto. E tem as redes sociais, que são como uma selvageria elogiando ou criticando tudo. Tenho tentado me distanciar. Ao mesmo tempo, isso me ajuda a encarar essas questões do que é bonito, de como e onde posso flertar com as possibilidades.” contou.

CARREIRA

Comprometido com a profissão, o ator comentou sobre o empenho ao se preparar para dar vida a Daniel. Para se aproximar do que os telespectadores esperam da imagem de um galã, intensificou a rotina de exercícios, hábito que já vinha praticando como forma de cuidar da saúde.

“Eu já estava tentando embarcar nessa coisa de academia, não só por estética, mas porque entendo que faz bem para a saúde. [...] Agora, eu posso até já estar me contradizendo, mas, quando se fala no galã, a gente tem um imaginário desse perfil, e uso das minhas ferramentas para empenhar melhor a função dramatúrgica”, disse.

Ainda falando sobre a vida artística, Johnny relembrou ter tido receio de “nunca mais trabalhar” após as primeiras experiência, medo que diminuiu conforme seu currículo ia sendo preenchido com uma produção atrás da outra. Mesmo assim, o artista ainda acredita que o processo para conseguir um papel pode ser angustiante e não esconde a vontade de trabalhar em outras áreas, depois dos 40 anos.

“Tenho me interessado por direção, mas também gosto da ideia de trabalhar com qualquer outra coisa no futuro, até mesmo fora do campo das artes. Lá para depois dos 40. Gastronomia, massoterapia... Pode ser muito cansativo trabalhar o tempo inteiro com sua imagem.” revelou.