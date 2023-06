Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estarão juntas no filme 'Eu estou aqui'

As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, estarão juntas no novo filme de Walter Salles, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A produção é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva “Ainda estou aqui”, sobre a mãe dele, Eunice Paiva. Dan Stulbach também estará na produção, que irá para o Globoplay.

A história mostra a trajetória de Eunice na criação dos cinco filhos após o marido, o deputado Rubens Paiva, ser torturado e morto em 1971, durante a ditadura militar.

A partir daí, ela volta a estudar e se torna advogada. A obra de Marcelo Rubens Paiva também trata da convivência dela contra o Alzheimer.