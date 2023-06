Quais atores de Mulheres Apaixonadas já morreram? Relembre os personagens na novela

A novela "Mulheres Apaixonadas" está passando no "Vale a Pena Ver de Novo", na TV Globo, após quase 20 anos desde a exibição original. A produção fez bastante sucesso, mas alguns nomes que atuaram já faleceram, como Carmen Silva e Oswaldo Louzada.

O último trabalho dos dois foi na trama de Manoel Carlos. Eles fizeram Flora e Leopoldo, um casal de idosos que sofreu maus tratos da neta. Enquanto Oswaldo morreu aos 95 anos, em fevereiro de 2008, Carmen morreu em abril do mesmo ano por conta de uma falência múltiplas de órgãos.

Lista de atores

Serafim Gonzalez

Legenda: Serafim González como Quiqui Foto: TV Globo / Márcio de Souza

O ator Serafim Gonzalez morreu aos 72 anos em abril de 2007. Ele sofreu uma insuficiência respiratória. Em Mulheres Apaixonadas, ele fez o Dr. Onofre. A última aparição foi em 2006, na novela Cristal, também do SBT.

Marly Bueno

Legenda: Marly Bueno no papel de Irmí Má Foto: TV Globo / Márcio de Souza

Marly Bueno interpretou Marta na novela "Mulheres Apaixonadas". No entanto, faleceu em abril de 2012, aos 78 anos, por conta de uma infecção. Ela tinha feito uma cirurgia de emergência no intestino, mas não resistiu.

Ao longo da carreira, concentrou participação em sucessos como "Um Só Coração", "América" e "Páginas da Vida".

Manoelita Lustosa

Legenda: Inês (Manoelita Lustosa) em enterro na novela "Mulheres Apaixonadas" Foto: TV Globo / Gianne Carvalho

A atriz Manoelita Lustosa faleceu em 1 de julho de 2014 em decorrência de uma insuficiência respiratória. Na trama, ela foi intérprete de Inês. Manoelita era formada em Letras e Filosofia, além de ter atuado como jornalista e escritora.

Cláudio Marzo

Legenda: Claudio Marzo deu vida à Ciro na novela ‘Pão-Pão, Beijo-Beijo' Foto: TV GLOBO / Nelson Di Rago

Na novela, o ator Cláudio Marzo interpretou Rafael na trama. Ele morreu no dia 22 de março de 2015, no Rio de Janeiro, por complicações pulmonares. Antes do óbito, o artista já estava afastado da televisão.

Umberto Magnani

Legenda: Umberto Magnani como Padre Româo na novela "Velho Chico" Foto: Globo/Caiuá Franco

Umberto foi um ator e produtor brasileiro que morreu no dia 27 de abril de 2016. Em Mulheres Apaixonadas, fez Agemiro. A última produção dele foi "Velho Chico", mas precisou ser afastado das gravações após sofrer um acidente vascular encefálico (AVE).

Na época, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Umberto faleceu dois dias depois de completar 75 anos.