Bia Miranda acusa Gato Preto de agressão e revela ameaças após término do relacionamento

Um episódio de violência envolvendo a influenciadora Bia Miranda e seu ex-namorado, o também influenciador Samuel, conhecido como Gato Preto, veio a público na noite da última terça-feira (11). Bia acusou o ex-companheiro de agressão física em vídeos divulgados em um perfil reserva no Instagram. “Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, declarou.

O caso ocorreu um dia após o anúncio do término do casal, que tem um histórico de relacionamentos marcados por polêmicas e términos turbulentos. Segundo Bia, Gato Preto invadiu o hotel em que ela estava hospedada, a enforcou e desferiu socos dentro do quarto. Em um dos vídeos, é possível ouvir a voz de um homem ao fundo dizendo que esperaria a chegada da polícia. Bia responde: “Vai esperar mesmo”.

Bia Miranda ainda afirmou que, além da agressão, foi ameaçada com a perda da guarda da filha de quase dois meses, que nasceu de forma prematura e chegou a ficar internada na UTI. “Falou que vai pegar a Maysha, me enforcou… quase que ele conseguiu, aquela desgraça”, relatou.

Na manhã seguinte, a influenciadora foi à delegacia para registrar a denúncia. Nos stories, afirmou ter sido filmada por um policial fardado e abordada por outro, que teria tentado flertar com ela. Mesmo abalada, relatou que foi abordada por uma fã pedindo um abraço.

Veja também Zoeira Carol Nakamura fala sobre término com Guilherme Leonel pela primeira vez Zoeira Pai de Thommy Schiavo comenta trabalho do filho em 'Guerreiros do Sol' e relata luto

Ameaça armada e pronunciamento do cantor PK Delas

Outro desdobramento do caso envolve o cantor PK Delas, com quem Bia já teve um relacionamento. Segundo ela, Gato Preto foi até uma apresentação do artista e o ameaçou. PK se pronunciou dizendo que o ex-namorado de Bia chegou armado na festa e disparou para o alto, tentando intimidá-lo.

“Igual a esse gato fresco eu nunca vi”, escreveu PK nas redes sociais. Ele negou qualquer envolvimento com o atual conflito e reforçou que, em todas as ocasiões em que ficou com Bia, ela estava solteira.

Pronunciamentos de familiares

Jenny Miranda, mãe da influenciadora, também se manifestou, dizendo ter chamado a polícia até o flat onde a filha estava hospedada. No entanto, Bia desmentiu a informação diretamente dos stories gravados ainda na delegacia: “Quem chamou a polícia não foi minha mãe”.

O pai de Bia Miranda também se posicionou nas redes, afirmando que está em contato com a filha e garantindo que ela se encontra em um local seguro. Ele reforçou que a situação está sendo resolvida e que o mais importante é o bem-estar da influenciadora.

Outro que se pronunciou foi Buarque, pai do primeiro filho de Bia. Ele disse já ter acionado seu advogado para solicitar uma medida protetiva e demonstrou apoio à ex-companheira. “Ela vai sair dessa”, escreveu.

Gato Preto nega agressão e afirma estar sendo injustiçado

Após as acusações, Gato Preto usou seus próprios canais para apresentar sua versão dos fatos. Ele negou as agressões e afirmou estar emocionalmente abalado com a situação. “Enquanto estava comigo, falava com outro no celular que ela dizia ser de trabalho, mandando fotos temporárias pra homem”, afirmou.

Ele declarou ainda que prefere manter a paz e disse possuir provas de “muita coisa”. Em um dos vídeos, visivelmente alterado, desabafou: “Eu tô de saco cheio, nem sei por onde começar. Nada que eu falar vai adiantar, pelo fato de que sou homem”. Em seguida, disse sentir nojo de si mesmo por tudo que ocorreu.