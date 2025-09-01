Marcelo Benevenuto está de volta ao Fortaleza após clube acionar cláusula

O zagueiro Marcelo Benevenuto vai retornar ao Fortaleza. O Tricolor do Pici solicitou o retorno do jogador de 29 anos, que estava emprestado ao Criciúma. O contrato com a equipe cearense vai até 2026. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Marco Búrigo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O atleta está com uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita e vai seguir o tratamento na capital cearense. Em um primeiro momento, o atleta manifestou interesse em seguir no clube catarinense. No entanto, o Tricolor do Pici utilizou de cláusula contratual para reivindicar o retorno do atleta, que será o quinto zagueiro da equipe.

No entendimento do Fortaleza, o atleta tem feito boas atuações no clube catarinense e, por isso, poderá contribuir no time comandado por Renato Paiva. A expectativa é de que o atleta embarque rumo à capital cearense já nesta terça-feira (2). Em 2025, foram 17 jogos vestindo a camisa do Criciúma na Série B do Brasileiro e na Copa do Brasil.