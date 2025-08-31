Diário do Nordeste
Brenno Lopes desabafa após nova derrota do Fortaleza na Série A: 'Tem sido um ano difícil demais'

Tricolor de Aço foi derrotado pelo Internacional pela 22ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:16)
Jogada
Legenda: Breno Lopes lamentou mais uma derrota do Fortaleza na Série A
Foto: Mateus Lotif/FEC

O atacante Brenno Lopes lamentou mais uma derrota do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor foi derrotada pelo Internacional, por 2x1, no Beira-Rio, pela 22ª rodada. 

O atacante, em entrevista ao Premiere, disse que a equipe está deixando os resultados escaparem nos detalhes:

"O que que faltou é o tem faltado nos nossos jogos. A gente fala no vestário que o detalhe é fundamental no futebol. A gente até estava fazendo um bom jogo e tem um lance do pênalti. Não vi o lance ainda. A gente conversa para ter esse tipo de atenção", disse. 

"Ano difícil"

O atacante desabafou, afirmando que não está faltando entrega, e que o ano é muito difícil para o clube, jogadores e torcida.

"Tem sido um ano dificil demais pra gente, pra nossa torcida, mas hoje faltou mais uma vez o detalhe, na fase que a gente tá, não podemos dar esse tipo de brecha".

Brenno afirmou também que não está faltando entrega, e que espera a equipe evoluia na no período sem jogos pela Data-Fifa. O clube só volta a jogar no dia 13, contra o Vitória, no Castelão, pela 23ª rodada.

"Não está faltando vontade, competitividade. Temos muita dificuldade para fazer o gol, e quando a gente consegue, não conseguimos sustentar.  Agora é usar a data fifa para trabalhar mais e torcer para que os reforços que chegaram nos ajudar mais ainda".

