Fortaleza anuncia a contratação do meia-atacante Lucas Crispim; veja detalhes

O jogador de 31 anos assinou com o Leão do Pici até o fim da temporada 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: Fortaleza anuncia a contratação do meia-atacante Lucas Crispim
Foto: Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou a contratação do meia-atacante Lucas Crispim nesta segunda-feira (1º). O jogador de 31 anos chega ao Leão em definitivo, com contrato válido até o fim da temporada 2026. Ele retorna ao clube, onde atuou entre as temporadas 2021 e 2023.

Há um mês, no início de agosto, Lucas Crispim e Fortaleza já haviam negociado, mas a contratação não havia sido concretizada por decisão de Renato Paiva, que entendia que o perfil do atleta não encaixaria com o estilo de jogo dele.

Uma das situações que abriram espaço para a mudança de decisão do Fortaleza foi a saída do meia-atacante Kervin Andrade. O jogador venezuelano foi negociado com o Maccabi Tel Aviv, de Israel, e já viajou para se apresentar à nova equipe.

Lucas Crispim defendeu o Fortaleza entre as temporadas 2021 e 2023. Em seguida, se transferiu para a equipe do Buriram, da Tailândia. O jogador fez 108 partidas pela equipe cearense, marcou nove gols e deu 17 assistências.

FICHA TÉCNICA | LUCAS CRISPIM

  • Nome: Lucas de Figueiredo Crispim
  • Data de nascimento: 19/06/1994 - 31 anos
  • Naturalidade: Brasília-DF
  • Posição: Meio-campista
  • Clubes: Santos-SP, Vasco-RJ, Joinville-SC, Atlético Goianiense-GO, Ituano-SP, São Bento-SP, Guarani-SP, Buriram United-THA e Fortaleza.
