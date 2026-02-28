Clássico-Rei tem disputa por feito inédito na história do Campeonato Cearense
Ceará pode se tornar o primeiro tricampeão invicto na história do Campeonato Cearense
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
O Clássico-Rei que decide o Campeonato Cearense 2026 tem um elemento que apimenta ainda mais a decisão: a busca por um feito inédito na história do Estadual. Nunca, em mais de 100 edições, um time venceu três vezes o Manjadinho de maneira invicta. O Ceará busca isso. E o Fortaleza, claro, tenta impedir.
VEJA HISTÓRICO
Assuntos Relacionados