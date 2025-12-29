Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta ida de Janderson para o Vila Nova-GO em definitivo

Vovô permanecerá com direitos econômicos dos atleta

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 14:26)
Jogada
Legenda: Janderson tinha contrato com o Ceará até 2026, mas foi negociado em definitivo com o Vila Nova
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará negociou o atacante Janderson com o Vila Nova-GO, em definitivo. O clube informou oficialmente nesta segunda-feira (29) e que permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta para negociações futuras. O Vila Nova será rival do Vovô na Série B 2026.

Janderson tinha contrato com o Ceará até o fim de 2026 e vinha o emprestando a outros clubes nas últimas temporadas. 

Desempenho recente

Em 2025, ele defendeu o Remo na Série B, quando conquistou o acesso para a Série A. Pelo Leão Azul, o atacante fez 33 jogos, marcou 2 gols e deu 6 assistências.

No dois anos anteriores, ele jogou emprestado ao Atlético/GO.

Pelo Vozão, o atacante jogou em 73 partidas, marcou oito gols e foi o autor de cinco assistências.

Assuntos Relacionados
piloto

Jogada

Esposa de Schumacher se manifesta 12 anos após acidente: ‘Michael está aqui'

Estado do ex-piloto de Fórmula 1 é mantido sob sigilo

Redação Há 21 minutos
Foto de Kirk Cousins, jogador do Atlanta Falcons, durante jogo contra o Philadelphia Eagles pela NFL 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 24 minutos
Foto de Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 27 minutos

Jogada

Anthony Joshua sofre acidente de carro na Nigéria; duas pessoas morrem

Boxeador foi campeão olímpico em Londres 2012

Redação Há 56 minutos

Jogada

Ceará acerta ida de Janderson para o Vila Nova-GO em definitivo

Vovô permanecerá com direitos econômicos dos atleta

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Yeison Guzmán, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali

Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta

Fernanda Alves 29 de Dezembro de 2025