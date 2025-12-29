Ceará acerta ida de Janderson para o Vila Nova-GO em definitivo
Vovô permanecerá com direitos econômicos dos atleta
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 14:26)
O Ceará negociou o atacante Janderson com o Vila Nova-GO, em definitivo. O clube informou oficialmente nesta segunda-feira (29) e que permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta para negociações futuras. O Vila Nova será rival do Vovô na Série B 2026.
Janderson tinha contrato com o Ceará até o fim de 2026 e vinha o emprestando a outros clubes nas últimas temporadas.
Desempenho recente
Em 2025, ele defendeu o Remo na Série B, quando conquistou o acesso para a Série A. Pelo Leão Azul, o atacante fez 33 jogos, marcou 2 gols e deu 6 assistências.
No dois anos anteriores, ele jogou emprestado ao Atlético/GO.
Pelo Vozão, o atacante jogou em 73 partidas, marcou oito gols e foi o autor de cinco assistências.
