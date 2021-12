Chá branco: conheça os benefícios da bebida

O chá branco é feito com as folhas jovens da planta Camellia sinensis. Quando usadas antes de entrarem no processo de oxidação, fase em que ainda estão cobertas por uma penugem esbranquiçada, elas conseguem reter catequinas e polifenóis em uma dose 40% maior. Isto agrega à bebida ação antioxidante e termogênica.

A infusão do chá branco preserva alta quantidade de flavonoides. Estes bioativos atuam na redução dos riscos de doenças cardiovasculares com ação vasodilatadora, diminuindo a pressão arterial e regulando os níveis de colesterol.

Segundo a nutricionista funcional e fitoterápica Jamile Tillesse, os flavonoides e as catequinas possuem juntos ação antioxidante que diminui os danos celulares, o envelhecimento da pele e os processos inflamatórios no organismo.

Outra propriedade presente na bebida é o ativo L teanina que atua diretamente no sistema nervoso central relacionado a sensação de relaxamento, prazer e bem-estar. Também possui manganês que combate radicais livres e melhora a absorção de nutrientes aumentando a resposta imunológica do organismo.

Quais os benefícios do chá branco?

Ajuda no fortalecimento da imunidade;

Neutraliza os radicais livres;

Retarda o envelhecimento da pele;

Acelera o metabolismo;

Desintoxica;

Tem poder diurético;

Contribui no processo de emagrecimento e na saúde cardiovascular.

Legenda: Chá branco pode ser comprado em sachês, pó ou no formato de cápsulas Foto: Shutterstock

Chá branco tem cafeína?

Sim, ainda que em menor quantidade se comparado aos chás verde e preto, também produzidos com Camellia sinensis.

"Porém, a quantidade pode variar de acordo com a marca ou tamanho dos botões, folhas e fermentação", pondera Jamile Tillesse.

É exatamente por conta dessa substância que pessoas com sensibilidade a cafeína ou distúrbios de sono podem encontrar dificuldade para dormir após a ingestão do chá. Dessa forma, a nutricionista recomenda que esse público não consuma o chá após às 16h.

Contraindicações

Ainda conforme a profissional, o chá branco "raramente" oferece efeitos colaterais. No entanto, ela alerta que a ingestão por crianças, gestantes e lactantes deve ser feita com supervisão nutricional. Isso porque, ela explica, "para esse público não existem estudos suficientes que assegurem o consumo".

Como fazer o chá branco?

Aqueça 250ml de água filtrada (desligue o fogo logo quando surgir as pequenas bolhas no fundo). Acrescente 1 colher de sopa rasa da erva e deixe descansar de 3 a 5min. Coe e beba em seguida.

"Pode consumir até três xícaras por dia, lembrando de não tomar depois das 16h", orienta Jamile, complementando que o chá branco está disponível no mercado em forma de erva seca tradicional, sachê, em pó ou em cápsulas industrializadas ou manipuladas.

*Jamile Tillesse é nutricionista graduada pela Unifametro e pós-graduada em Nutrição Funcional e Fitoterapia pela UNIQ.