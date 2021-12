Chá de eucalipto: para que serve, contraindicações e como fazer

Originário da Austrália, Tasmânia e outras ilhas da Oceania, o eucalipto chegou no século XX ao Brasil, onde o gênero tem produtividade média de 39 m³ de hectares anualmente.

A árvore da espécie pode chegar a 50 metros de altura, mas a grandeza dela também se mostra nas inúmeras propriedades medicinais que oferece à saúde, sobretudo para o alívio de sintomas gripais.

Quais são os benefícios do chá de eucalipto

Segundo a nutricionista Jamile Tillesse*, o eucalipto atua como um estimulador da imunidade, já que possui ações anti-inflamatória, expectorante, descongestionante de vias aéreas superiores, anti-séptica, vermífuga e cicatrizante.

Dessa forma, doenças do trato respiratório, como gripes, resfriados, coriza, rinite, sinusite, bronquite e asma, podem ser tratadas com o eucalipto. Ele também é utilizado em pessoas acometidas por diabetes, vermes intestinais, mau hálito, dores musculares e até mesmo acne.

Como usar o eucalipto

Para cada indicação terapêutica, a profissional alerta que há um uso correto. Em geral, o eucalipto pode ser usado em infusão, vapores de inalação e uso tópico, caseiro, industrializado ou em fórmulas manipuladas.

Como fazer inalação com chá de eucalipto?

Folha

Utilize 6 folhas bem trituradas e as coloque em uma travessa com 1 litro de água fervente. Aproxime-se da travessa e cubra a cabeça com uma toalha ou lençol para fazer a inalação. A orientação é que o vapor seja respirado por 10 minutos, em média.

Óleo essencial

Coloque 5 gotas de óleo essencial de eucalipto em uma travessa com 1 litro de água fervente. Faça a inalação do vapor em média por 10 minutos. Para aproveitar ao máximo, coloque também uma toalha ou lençol sobre a cabeça cobrindo a travessa.

Legenda: Folhas e óleo essencial do eucalipto servem para inalação, o que diminui o congestionamento nasal Foto: Shutterstock

Quais os efeitos colaterais do eucalipto?

O consumo excessivo do eucalipto provoca irritações na pele, dificuldade para respirar e sonolência. Pessoas que fazem tratamento medicamentoso contínuo devem comunicar antecipadamente ao médico, pois o "óleo de eucalipto pode aumentar a ação do fígado atrapalhando a metabolização de alguns remédios", adverte Jamile Tillesse.

Legenda: Eucalipto pode chegar a 50 metros de altura Foto: Shutterstock

Quais as contraindicações?

Crianças, gestantes, lactantes, indivíduos com doenças relacionadas ao funcionamento do fígado e vesícula ou no trato gastrointestinal não podem usar o eucalipto.

Eucalipto faz mal na gravidez e durante a amamentação?

Gestantes podem ter náuseas, vômito e diarreia após a ingestão. A nutricionista pondera que ainda são poucos os estudos sobre os efeitos do consumo de chás durante a gravidez para a mulher e o desenvolvimento do bebê. "Então o ideal é que seja evitado", afirma.

A mesma recomendação vale para as mulheres que amamentam, umez vez que o chá pode causar alergias e falta de ar. Durante a fase de aleitamento materno, Jamile Tillesse ressalta que a ingestão de qualquer chá fitoterápico deve ser evitada. A única ressalva vale para aquelas que já têm o hábito de consumir o chá sob acompanhamento médico e nutricional.

Hipertenso pode tomar chá de eucalipto?

Sim. A hipertensão arterial (pressão alta) não é contraindicação para o consumo de forma controlada.

Como fazer o chá de eucalipto?

Ingredientes

150ml de água

1 colher de sopa de folhas de eucalipto picadas

Modo de preparo

Após ferver a água, desligue o fogo e misture as folhas. Tampe e reserve por 10 minutos. Em seguida, coe e consuma ainda morno. Se possível, não adoce.

*Jamile Tillesse é nutricionista graduada pela Unifametro e pós-graduada em Nutrição Funcional e Fitoterapia pela UNIQ.