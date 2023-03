Que tal um chá? Lugares para saborear chás quentes e gelados em Fortaleza

Não é só coisa de inglês. Tomar chá também é experiência querida em Fortaleza. Não à toa, a expressiva quantidade de lugares na Capital que trazem a bebida no cardápio.

Quentes, gelados, com ingredientes diferenciados ou primando pela tradição, são sempre ótima pedida em dias que queremos relaxar ou simplesmente ter novas experiências gastronômicas.

Conforme pesquisa da Euromonitor International, o consumo de chá no Brasil cresceu 25% entre 2013 e 2020 – quase o dobro da média mundial. Isso significa não apenas maior procura por bebidas mais saudáveis, mas também grande investimento de marcas especializadas.

Preparamos uma listinha com lugares de Fortaleza onde é possível desfrutar dessa qualidade toda. Na rua ou nos shoppings, é chá para ninguém colocar defeito. Vamos?

Cafofo

Legenda: Chá mate, na Cafofo

No Henrique Jorge, a pedida é o Cafofo - Café com Plantas. Super aconchegante, o recanto entrega ao público a possibilidade de se alimentar e levar para casa uma plantinha. Chás gelados são uma das especialidades da casa, sendo o Matte – refrescante e energético, com sabor cítrico do limão com mate – um dos mais queridos.

Serviço

Rua Prof. Heribaldo Costa, 794 - Henrique Jorge. Funcionamento: De quarta a domingo, das 8h às 12h e das 16h às 20h. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram

Go Coffee

Legenda: Chá Matte, Hibisco Jamaica e Chai Latte são tipos de chás vendidos na GoCoffee

Com unidades em Fortaleza e no interior, a Go Coffee também apresenta uma cartela de chás aos clientes. Chá Matte (chá mate adoçado + gelo), Hibisco Jamaica (chá natural de hibisco com syrup de limão e gelo) e Chai Latte (chá indiano + especiarias + leite vaporizado) fazem a festa do público. Uma delícia!

Serviço

Unidades em Fortaleza e no interior. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

Amika Coffeehouse

Legenda: Entre as tantas variações de chá do Amika, estão Tam Duong Jasmine e Frutas dos Bosques

O Amika Coffeehouse apresenta um leque riquíssimo de chás e infusões. O Tam Duong Jasmine, por exemplo, é chá verde do Vietnã perfumado com flores de jasmim. Tem ainda o Gregory’s (maçã, hibisco, rosa mosqueta, cassis, amora e groselha), Um por Todos (hortelã, folhas de amora, erva-cidreira, erva-doce, camomila, calêndula e flores de centáurea) e o Frutas dos Bosques (hibisco, sabugueiro, passas, mirtilos e groselhas), entre outros.

Serviço

Avenida Desembargador Moreira, 2689, Dionísio Torres. Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 às 19h. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

Le Pain Le Café

Legenda: Vermelho Intenso (blend de botões de hibisco, pedaços de maçã, cassis, morango e framboesa desidratados), na Le Pain Le Café

São quatro as opções de chás e infusões na Le Pain Le Café: Vermelho Intenso (blend de botões de hibisco, pedaços de maçã, cassis, morango e framboesa desidratados), Rosé (blend de pedaços de tangerina, maçã e amora silvestre, capim-limão, folha de eucalipto e pétalas d hibisco), Banana Tropical (banana, abacaxi, amora, mirtilo, framboesa e morango desidratados, pétalas de rosa e uva-passa) e Visitante, sempre com uma novidade.

Serviço

Unidades na Aldeota, Fátima, Jardins Open Mall e Dionísio Torres. Funcionamento: em diferentes horários, conforme cada unidade. Contato: (85) 3104 – 1805. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

Greta Café

Legenda: Chá de maçã com hibisco do Greta Café

Incorporando a temática de cinema, o Greta Café, além de ser um refúgio super bacana, oferece vários chás – todos no estilo mais tradicional. Camomila, Capim Cidreira, Erva Doce e Hortelã são pedidos garantidos. Há ainda infusões (chá verde Citrus Mint, chá de maçã e hibisco Berry Orange, chá de maçã Fresh Ginger) e o Chai Latte. Imperdíveis!

Serviço

Avenida Antônio Sales, 2960, Dionísio Torres. Funcionamento: de domingo a quinta-feira, das 8h às 21h; sextas e sábados, das 8h às 22h. Delivery: das 8h às 20h, de domingo a domingo. Contato: (85) 98102-0306. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram

Tea Shop

Legenda: Além dos tradicionais chás pretos, verdes e brancos, há ampla gama de sabores e essências na Tea Shop

Chás e infusões, chás para a sua rotina, chás para harmonizar e até cosméticos com chá: na Tea Shop é possível. Com quiosque no shopping Iguatemi Bosque, a empresa proporciona experiência completa quando o assunto é a bebida. Além dos tradicionais chás pretos, verdes e brancos, há ampla gama de sabores e essências, disponíveis tanto na loja física quanto na virtual. Entre as inovações, estão chá azul (Chá Oolong) e chá vermelho.

Serviço

Iguatemi Bosque - Quiosque com Espaço Gourmet (Av Washington Soares, 85. Loja no piso superior). Funcionamento: de segunda a domingo, das 10h às 22h. Contato: (85) 98111-2018. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

Moncloa

Legenda: Na Moncloa, não apenas chás são comercializados, como também acessórios nessa mesma linha

Loja de produtos de design para o momento do chá, a Moncloa Tea & Rituals também é uma ótima pedida. No momento funcionando apenas virtualmente – com retirada próximo ao shopping Iguatemi Bosque – a casa oferece desde chás brancos, pretos e verdes até oolong (cha azul), pu-erh (com notas terrosas e frutas secas), rooibos (com infusão leve, doce e delicada), honeybush (livre de cafeína e relaxante), entre vários outros.

Serviço

Retirada de produtos na Rua Francisco Xerez, 103, Guararapes. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

Chagran

Legenda: Blend Energiza, na Chagran

Marca registrada de chás, blends e infusões, a Chagran tem loja virtual, oferecendo desde chás verdes suaves até chás pretos fortes e aromáticos. Além disso, a loja comercializa acessórios para preparação da bebida. O catálogo é atualizado constantemente, primando por chás de ervas, infusões e chás especiais. Cuidado e tratamento especializados!

Serviço

Contato: (85) 99238-0317. Mais informações por meio do perfil da loja no instagram e no site

