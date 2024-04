Confeiteiro cearense estreia no reality show 'Que Seja Doce': 'Realização de um sonho'

Talento cearense no "Que Seja Doce", reality de confeitaria do GNT. O chef de cozinha Mateus Frota estreia nesta terça-feira (30) no programa como parte da temporada 2024. Nascido em Fortaleza, mas morador de Iguatu, interior do Ceará, o confeiteiro estará ao lado do marido, Jefferson Aleff, e antecipa como foi o clima de gravação: "Muito insano", resume.

"Digo isso porque a gente acha que está preparado para um reality, para essa pressão, mas infelizmente essa pressão é muito importante e a gente precisa estar com a cabeça 'ok' para participar". Independentemente disso, ele garante que o processo deu certo e representou a concretização de um sonho.

Veja também Verso Luisa Cela defende diversificar fomento cultural após fala sobre editais com "100% de insatisfação" Verso Governo do Ceará anuncia investimento de R$ 30 milhões para fortalecer sistemas de cultura no Estado

Nos estúdios, Mateus conheceu chefs e jurados referências para ele na Gastronomia, ao passo que também percebeu o quão longe pode chegar a partir do próprio trabalho. "Participar do programa representou acreditar que sonhos são possíveis, que a gente precisa acreditar na gente. Um momento único, incrível, que vou levar para a vida toda".

Além do curso de graduação tecnológica em Gastronomia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Baturité, Mateus realizou diversos cursos no Senac Ceará: Técnico em Cozinha, Confeiteiro, Padeiro, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Organização de Estoque para Bares e Restaurantes, dentre outros. Para se especializar na área, realizou formação sobre técnicas de Confeitaria Avançada com Diego Lozzano.

Várias habilidades

Em Iguatu, o gastrônomo dá aulas nos cursos de qualificação profissional como Cozinheiro, Confeiteiro, Salgadeiro e Pizzaiolo, além dos cursos de aperfeiçoamento, como Cake Design.

A seleção para o reality show foi realizada no ano passado, de forma virtual, com etapas que iam desde informações pessoais a entrevistas com os produtores. Na visão de Mateus, a seleção para o "Que Seja Doce" não foi à toa. O Ceará está em alta também no que diz respeito à Gastronomia.

Legenda: Nos estúdios, Mateus conheceu chefs e jurados referências para ele na Gastronomia, ao passo que também percebeu o quão longe pode chegar a partir do próprio trabalho Foto: Divulgação/Adalberto de Melo Pygmeu

"Vemos que existem várias discussões sobre alimentação, a cultura alimentar do Estado e, principalmente, a valorização dos nossos ingredientes, dos nossos chefs e professores. O Ceará sempre foi um berço de cultura em todas as áreas que podemos imaginar, então pude levar um pouco da minha história para o programa, do que eu acredito na confeitaria".

Agora, é torcer pelo conterrâneo e não perder a oportunidade de exaltar nossa comida. "Sou muito grato à educação. Só estou aqui hoje por tudo o que eu passei. Sou estudante e tenho várias formações, então acredito muito na educação para chegar aonde cheguei. Não vai parar só aqui. É o começo de uma história, de um sonho, que espero que cresça.