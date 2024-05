Filho de Tom Barros, Gabriel Almeida faz sucesso nas redes sociais com vídeos de humor

“Ele é um cara do mundo”. É assim que o jornalista, radialista e cronista esportivo Tom Barros define o filho mais novo, Gabriel Almeida, 22, que tem feito sucesso com vídeos curtos de comédia nas redes sociais.

Ainda que não tenha seguido o caminho do pai, Gabriel encontrou sua própria maneira de se comunicar no entretenimento: só no TikTok, onde tem 1,7 milhão de seguidores, há vídeos que acumulam milhões de visualizações – métricas que o levaram a sair de Fortaleza e buscar espaço no mercado de influenciadores de São Paulo, onde reside atualmente.

Antes de começar a produzir conteúdo, Gabriel jogou vôlei profissionalmente em um time de Uberlândia (MG), trabalhou como modelo e começou a cursar duas faculdades – administração de empresas e publicidade e propaganda. Mas foi quando começou a postar os primeiros vídeos na rede social chinesa, no começo de 2021, que sentiu que tinha potencial para outro tipo de trabalho criativo.

Veja também Verso Dia da Literatura Brasileira: um guia para estimular a leitura sem sair do Tik Tok Verso Fotógrafos de corrida: a rotina de quem documenta a superação de atletas e inspira saúde na cidade

“O primeiro que viralizou foi um em que eu estava com uma camisa do Ceará dublando um áudio, quando eu só postava por postar”, lembra. À medida que os vídeos começaram a se destacar na plataforma, Gabriel decidiu investir no hobby – e em poucos meses, ao ver o número de seguidores crescendo, resolveu transformá-lo em trabalho.

Legenda: Gabriel, Vini, a jornalista Daniella de Lavôr e Tom Barros no estúdio da Verdinha Foto: Arquivo pessoal

“Vi tudo alavancar muito rápido e entendi que havia potencial de conseguir alguma coisa. Cresci acompanhando os criadores do YouTube, então sempre tive essa curiosidade”, comenta. Dos vídeos mais gerais, o jovem influenciador começou a segmentar o conteúdo para comédia e produzir vídeos em collab com os amigos Vini e Telles, com quem divide a rotina de gravações na capital paulista.

Nova fase como criador

Legenda: Vini, Gabriel e Telles dividem rotina de gravação de vídeos para redes sociais Foto: Arquivo pessoal

Para Gabriel, ter ido para São Paulo foi uma decisão necessária “para ser visto e lembrado”. “Todo mundo que a gente via na internet, as marcas, eventos, estavam todos aqui”, explica. Por isso, além de se mudar, estimulou os amigos que produziam conteúdo em Fortaleza – Vini e Telles – a irem junto.

A mudança, que ocorreu há cerca de seis meses, tem valido à pena: em todas as redes em que atua, o número de seguidores de Gabriel cresceu exponencialmente, o que trouxe novas oportunidades de parcerias e publicidades.

“Aqui a gente se viu obrigado a trabalhar bem mais que em Fortaleza e sempre se obriga a gravar o tempo inteiro, mas não tem uma rotina. Acaba um vídeo, começa outro”, conta o criador de conteúdo, que produz cerca de quatro vídeos por mês, além de roteiros e outros trabalhos como influenciador.

Sempre quis trabalhar com a internet, porque eu queria fazer algo próprio, ter uma liberdade criativa para criar coisas, quadros, vídeos, roteiros. Gabriel Almeida

Legenda: Gabriel com os pais e os irmãos gêmeos Foto: Arquivo pessoal

Orgulhoso, Tom Barros fala do filho com saudade e admiração. Conta que a mudança para a capital paulista o pegou de surpresa e o deixou abalado, pois gosta dos filhos sempre perto, “no ninho”. Diz ainda que orienta Gabriel a não deixar o novo trabalho atrapalhar os estudos; mas entende que, mesmo cheia de incertezas, a profissão de influenciador trouxe coisas boas para a vida do filho.

“Acho brilhante e bonito todo esse trabalho dele, a coragem de sair daqui, de enfrentar sozinho São Paulo, que é um meio completamente diferente, e ele encarou isso”, afirma Tom. “Ele é um camarada muito determinado. Quando ele morava aqui comigo ainda, ele já dava demonstrações de que queria trabalhar com independência”, completa o jornalista.

Gabriel confirma a impressão do pai. O jovem influenciador conta desejar expandir o que faz e trabalhar com produção audiovisual para plataformas maiores, como as de streaming. Atualmente, ele foca em produzir conteúdos para todas as plataformas e diz já não depender só do TikTok.

“Você não fica dependente da rede social se tiver conteúdo próprio, se for o produto em si. Se a sua conta cair, as pessoas já sabem quem é você e, se o conteúdo for relevante, as pessoas vão te seguir de novo”, explica. “Por isso, a gente sempre investe em produção e em roteiro, para que as pessoas pensem ‘ninguém faz isso aqui, só vou conseguir ver se eu seguir esses caras”, completa.

Acompanhe o influenciador

TikTok: @gabrielmda_

Instagram: @gabrielmda_

YouTube: /gabrielmda_