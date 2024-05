Festas literárias se espalham pelo Ceará em ano que antecede Bienal do Livro

Um ano antes da Bienal do Livro – a próxima deve ocorrer apenas em 2025 – festas literárias têm se disseminado pelo Ceará em clima de esquenta. O objetivo é dar destaque a produções feitas pelos próprios cearenses no campo da leitura e da escrita. Nesse sentido, a Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó (Flasi) é um dos principais exemplos.

O evento, realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura (Secult), segue até junho com a realização de diversas atividades. Entre elas, estão produções artísticas e culturais da região, ações formativas e debates com autores, além de feira literária.

Sobral deu pontapé à iniciativa na quinta-feira (2) com direito a reconhecimento a personalidades que contribuíram para a literatura do Ceará. Na abertura oficial, o escritor Domingos Olímpio e a clássica obra "Luzia-Homem" foram os principais homenageados.

No dia 3, também no Teatro São João, no município, um bate-papo em homenagem ao centenário de José Alcides Pinto, jornalista, poeta e escritor nascido em Santana do Acaraú, ocorreu com Léo Prudêncio e Vicente Júnior.

A programação na cidade se encerra neste 4 de maio com oficinas de escritas criativas, contação de histórias, palestras, exibição de documentário, saraus, bate-papos sobre temas como literatura fantástica, apresentações musicais, slams e muito mais. As ações acontecem em diversos pontos, entre escolas, instituições e equipamentos culturais.

Outras praças

Entre os dias 16 e 18 de maio, a Feira Literária chega a Icó e, de 20 a 22 de junho, a Aracati. O roteiro de atividades deve seguir o mesmo esquema, com diversidade de ações em prol do fomento da literatura.

As festas literárias, segundo a Secult, buscam criar uma rede de ações voltadas para o campo do livro, leitura e literatura, com foco nas produções da atualidade e que se fazem pertinentes para o debate sobre produção da área.

Legenda: Intenção é descentralizar políticas públicas voltadas para o setor, em um diálogo frequente com as formas de fazer cultura no Estado Foto: Divulgação/Feira Literária do Ceará

Cada edição delas contará com uma dupla curatorial, composta por um curador fixo, o poeta Talles Azigon, e uma pessoa convidada de cada cidade/ região. Em Sobral, a dupla curatorial contou com o escritor, artista de Teatro e produtor cultural Mailson Furtado.

A intenção é mesmo descentralizar as políticas públicas voltadas para o setor, em um diálogo frequente com as inúmeras formas de fazer cultura nas diferentes regiões do Estado.



Festas Literárias do Ceará

Em diferentes datas e municípios

Mais informações pelo instagram @feiraliterariace