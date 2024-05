Marcelo Jeneci faz show gratuito em Fortaleza nesta sexta-feira (03)

Conhecido pelas melodias leves e letras afetuosas, o cantor Marcelo Jeneci volta à Capital para um show especial nesta sexta-feira (03), no Jantar do Dia das Mães do Shopping RioMar Fortaleza. A apresentação é gratuita e terá como repertório alguns dos grandes sucessos do cantor, como “Felicidade”, “Dia a dia, lado a lado” e “Amado”, além das releituras do forró popular que fazem parte do disco mais recente do artista, Caravana Sairé (2023).

Em entrevista ao Verso, Jeneci afirmou estar muito animado para o show, já que não se apresenta na Capital há alguns anos. “Quando aparece na minha vida um show em Fortaleza é sempre motivo de celebração”, declara.

“Quando me apresentei pela primeira vez aí, na UFC, eu lembro que tinha milhares de pessoas. Aquilo foi tão marcante pra mim! Depois, os retornos que tive no Dragão do Mar, eu e Tulipa (Ruiz, cantora e parceira musical), a praça toda lotada, depois no São Luiz… Faz parte dos meus melhores momentos tocar em Fortaleza”, completa.

Para Marcelo, o reencontro não poderia acontecer em uma ocasião melhor. Em um evento que pretende reunir não só famílias, mas fãs “das antigas” do cantor, ele ressalta que o show terá o amor como principal força motriz.

“Sinto que tem tudo a ver mesmo entregar essas músicas, que contém uma energia de afeto, de acolhimento, de reflexão, de leveza, de resiliência e de ternura, numa espécie de oferenda em agradecimento a todas as mães que tanto se sufocam e se sufocaram para criar seus filhos”, ressalta. “Cantar é pouco; a gente tem que falar mais sobre isso e se envolver mais no assunto”.

Resgate das raízes nordestinas

Nascido e criado na capital paulista, foi na vida adulta que Marcelo Jeneci decidiu se reconectar com as origens nordestinas de sua família. “Eu sinto que pouca gente sabe de onde eu venho. Eu nasci na periferia de São Paulo, mas vim de Sairé, Agreste de Pernambuco. A minha história e a história de todo mundo começa bem antes de eu nascer”, aponta o cantor.

Filho de seu Manoel Jeneci, “o maior eletrificador de sanfona do Brasil”, Marcelo cresceu em uma casa que recebia a visita de muitos sanfoneiros. “Desde o início da minha vida, a melodia que nasce em mim e a música que eu faço vêm dessa região, que produz um coco doce, um afeto muito acima da média”, resgata.

Foi em busca dessa herança musical e sentimental que Jeneci decidiu explorar novas sonoridades e lançar uma trilogia de discos focados no forró popular brasileiro.

“Caravana Sairé”, homenagem direta à terra de sua família, saiu no ano passado, com releituras de grandes clássicos como “Lembrança de um beijo”, de Fagner, e “Ai que saudade d’ocê”, de Vital Farias, regravada por artistas renomadas como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro.

Metade da palavra é de quem fala e metade da palavra é de quem escuta, então é muito bom poder tocar um apanhado de músicas ligadas à sanfona em um lugar onde muita gente vai cantar junto. É muito bom dizer para quem entende. Marcelo Jeneci cantor, sobre se apresentar em Fortaleza

No momento, além de seguir em turnê com o trabalho mais recente, Marcelo Jeneci finaliza o segundo disco da trilogia, desta vez focado em composições autorais, que deve ser lançado ainda em 2024.

Serviço

Show de Marcelo Jeneci – Jantar de Dia das Mães RioMar Fortaleza

Endereço: Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza - Piso L3 (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quando: Sexta-feira, 3 de maio de 2024

Horário: 19h

Acesso gratuito