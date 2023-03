Espresso com tônica, sorvete ou suco de laranja: lugares para tomar café gelado em Fortaleza

O café é uma bebida queridinha do brasileiro. De manhã, depois do almoço e na merenda, o líquido combina com várias refeições. Tradicionalmente consumido quente, cafeterias trazem opções geladas para quem quer aproveitar a refrescância e o sabor da bebida.

Em Fortaleza, lojas investem em misturas não convencionais, mas marcantes. Tem espresso com tônica, sorvete ou ainda suco de laranja. Danielly Soares, barista do Amika Coffee, explica que a criação das bebidas da cafeteria busca um equilíbrio dos sabores, dosando doce, ácido e amargo.

Danielly Soares barista “A gente usa o espresso como base para as bebidas, então vem com uma potência de sabor e equilibra com outros ingredientes, como gelo, leite, xarope. Há bebidas mais doces, outras que têm uma acidez maior que combinam muito com nosso clima, pois traz um refrescância maior”.

Conforme a barista, os mais pedidos pelo público são Shakerato de limão e Caramelo salé. “Nosso público prefere mesmo as opções mais doces, mas as pessoas estão cada vez mais abertas pra experimentar novos sabores. A gente consegue sair da zona de conforto na hora de criar”.

Confira onde apreciar café gelado

Amika Coffee

Casa especialista na torrefação de cafés especiais, o Amika Coffee conta com opções variadas de café gelado, além dos tradicionais iced mocha, iced latte e affogato. Um dos destaques do menu é o espresso tônica, que leva café espresso, água tônica, syrup de limão siciliano e gelo.

Legenda: Caramelo Salé leva espresso, leite, gelo, caramelo salgado artesanal e chantilly Foto: Divulgação/Amika Coffee

Outra opção é Shakerato de Limão, feito com café espresso, suco de limão, xarope simples e gelo. Já o Caramelo Salé leva espresso, leite, gelo, caramelo salgado artesanal e chantilly. Os preços dos cafés gelados variam entre R$ 13 e R$ 18.

Serviço: Av. Desembargador Moreira, 2689 - Dionísio Torres. Segunda-feira a sábado, das 11h30 às 19h.

Jardins Café Fortaleza

A cafeteria oferece Iced Coffee, Ice Tino, opções de frapê como o Jardins, que leva café gelado, sorvete de creme, doce de leite, castanha e chantilly.

Legenda: Iced coffee do Jardins Café Foto: Divulgação

Além disso, há também o Afogatto de café, feito com sorvete de creme, café espresso e chantilly. Nos próximos, dias a casa vai lançar um novo cardápio com opções de café gelado. As bebidas custam a partir de R$ 17,90.

Serviço: Rua Professor Nogueira, 300A - Parquelândia. Todos os dias, das 14h30 às 22h.

Go Coffee

Rede de franquias, a Go Coffee está presente em vários bairros de Fortaleza e, no menu, conta com diversas opções de café gelado. O Americano Ice, por exemplo, leva café espresso, água e gelo. Há também a Espresso tônica, espresso, água tônica e sabor a escolha.

Legenda: Latte Ice da Go Coffee da Padre Antônio Tomás que leva leite, gelo e café Foto: Divulgação/Go Coffee Padre Antônio Tomás

O Latte ice é mais uma opção refrescante, com leite, gelo e café, também nos sabores baunilha, avelã e caramelo. Já os frappes tem nos sabores caramel, capuccino, vanilla macchiato, paçoca, cream chips, chocollate, banoffee, avelã, red, caramelo salgado. Os valores vão de R$ 14 a R$ 21.

Serviço: Lojas na Dias da Rocha; Dom Luís; Eduardo Salgado; Eusébio; Manhattan Center; Parquelândia; Pereira Valente; Pontes Vieira; Santos Dumont; Shopping Buena Vista; e Via Center.

Ateliê 1913

Recém-reinaugurado, o Ateliê 1913 é especialista em torrefação de café, com grãos diretamente da Serra de Baturité. O cardápio traz opções geladas, como o Mocha Rapadura, feito com caramelo salgado de rapadura, uma dose de espresso, leite vaporizado e gelo.

Outro sabor do Mocha disponível é Chocolate e o vegano, com coulis de morango, espresso, leite vegetal naveia e gelo. Há ainda os Iced latte, tradicional e vegano. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 18.

Serviço: R. Antônio Augusto, 744 – Meireles. De terça a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 13h às 21h.

Torra Café

Outra cafeteria com opções para apreciar o café em baixas temperaturas é a Torra. O menu traz várias bebidas geladas, das mais tradicionais como o iced latte, mocha, frappe, frapuchino e affogato, a nada convencionais.

Legenda: Orange coffee, do Torra, é um café gelado feito com suco de laranja e espresso Foto: Reprodução/Torra Café

Combinando refrescância e o forte sabor do café, o Orange coffe é um café gelado feito com suco de laranja e espresso. Há ainda o shakerato com limão e espresso tônica. As bebidas custam entre R$ 15,50 a R$ 19,50.

Serviço: Rua Marcos Macêdo, 827 – Aldeota. De terça-feira a sábado, das 14h30 às 21h; domingo, das 9h às 16h.