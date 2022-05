Dia Nacional do Café é celebrado nesta terça (24); veja locais para aproveitar a data em Fortaleza

Seja acompanhado de um pão quentinho, um bolo fofo ou de uma tapioca de queijo, o copinho de café faz parte da mesa dos brasileiros. Faça sol ou faça chuva, aquela xícara de café no começo da manhã ou depois do almoço não pode faltar. Pensando nos amantes dessa bebida, o Diário do Nordeste listou cinco locais para celebrar o Dia Nacional do Café.

A data é comemorada nesta terça-feira (24) em todo o país desde 2005. A inclusão no Calendário de Eventos do Brasil ocorreu devido à iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o país é o maior produtor e exportador do produto no mundo, além de ser o segundo maior consumidor.

O café é plantado nas cinco regiões do Brasil, em 16 estados e 1.448 municípios. O último número representa cerca de 26% das cidades brasileiras, gerando mais de 8 milhões de empregos, detalhou a Embrapa.

Confira lista de onde aproveitar o produto:

Costa Mendes

A padaria "Costa Mendes" possui uma variedade de cafés, incluindo opções geladas, quentes com sorvete e com chantilly. Segundo a proprietária e diretora de marketing do estabelecimento, Manu Costa, as opções que mais saem são os cafés tradicionais, coados, expressos e cappuccinos.

Manu Costa Proprietária "O coado temos somente no período da manhã, ele sai muito bem no nosso self service, com tapiocas e cuscuz. Os demais cafés saem ao longo de todo o dia".

Além disso, ressalta que o capuccino é campeão de vendas. "É o queridinho dos clientes, no pós-almoço e no período da tarde", compartilhou. No local, também é possível encontrar pães, salgados, bolos e opções de doce.

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União

Cafeteria Club Café

As cafeterias Club Café possuem a assinatura dos Grãos 3 Corações, com ambientes aconchegantes e acolhedores para os amantes do café.

Assim, é possível escolher o método de extração dos grãos, que vão desde os tradicionais aos especiais filtrados. Dentre as listas, estão os métodos:

V60;

Prensa Francesa;

Sifão;

Chemex.

Além disso, os clientes também podem selecionar o tipo preferido de grão para a confecção da bebida. O cardápio vem acompanhado de uma carta de drinks feitos a base de café, como a "Caipirinha de Café".

Legenda: O Club Café ainda oferece uma carta de drinks a base de Cafés Foto: Divulgação/Club Café/Nilto Novaes

O Club Café tem unidades no Shopping RioMar Fortaleza, Shopping Iguatemi e no Aeroporto de Fortaleza.



Greta Café Fortaleza

Com uma decoração que referencia os clássicos do cinema, o "Greta Café Fortaleza" tem um espaço ampliado para encontros e conversas. Segundo o perfil do Instagram do estabelecimento, a escolha do nome surgiu como uma homenagem à atriz sueca Greta Garbo (1905-1990).

Legenda: No Greta Café, é possível combinar o momento do café com uma tapioquinha deliciosa, com ovo e queijo coalho Foto: Reprodução/Instagram

A alusão à sétima arte ocorre principalmente porque o café ocupa o espaço que antes era ocupado pela locadora Distrivídeo. Assim, os amantes de cinema e café podem viver uma dupla experiência.

Dentre as opções de comida para acompanhar o café, tem bolos, croissant, tapioca com recheios diversos, até mesmo sanduíche com camarão.

Greta Café Fortaleza: localizado na Av. Antônio Sales, 2960, Dionísio Torres

Café Viriato

Para quem busca viver um momento coletivo de partilha, o Café Viriato disponibiliza um ambiente acolhedor, com diversas opções para acompanhar um bom café. Bolo, tapioca com queijo, pães e até mesmo pratos mais bem elaborados, como panquecas e saladas.

Legenda: Dentre as opções de café, também há a xícara de café com creme de avelã Foto: Reprodução/Instagram

O estabelecimento possui a unidade do restaurante, que funciona todos os dias de 7h30 às 23h30, na Rua Osvaldo Cruz, 2828. Além disso, ainda conta com o Café Viriato Reserva, que funciona das 8h às 23h; e o Café Viriato Del Passeo, das 10h às 22h, no Shopping Del Passeo.



Le Pain Le Café

Com um espaço marcado por tons rústicos, o café e padaria artesanal “Le Pain Le Café” proporciona variedade de acompanhamentos e bebidas para o público que busca uma experiência diferenciada.

O local possui uma variedade de doces finos, sanduíches tradicionais, cafés e drinks. Dentre algumas das opções que podem acompanhar as bebidas, estão as opções de Palmier, Cinnamon Roll, Danish de Maçã e Brioche trançado com chocolate belga e castanha.

Legenda: Dentro da cafeteria, também é possível escolher produtos da padaria artesanal Foto: Reprodução/Instagram

Em 2019, a cafeteria chegou a receber o prêmio Casal Garcia de Melhores Sabores da Cidade, na categoria "Aquele Café”. A premiação contou com a parceria da Prefeitura de Fortaleza.

Na capital cearense são quatro unidades disponíveis:

Le Pain Le Café | Dionísio Torres: R. Monsenhor Catão, 1430

R. Monsenhor Catão, 1430 Le Pain Le Café | Aldeota: Rua Professor Dias da Rocha, 670

Rua Professor Dias da Rocha, 670 Le Pain Le Café | Jardins Open Mall: Av. Desembargador Moreira, 1031

Av. Desembargador Moreira, 1031 Le Pain Le Café | Fátima: Av. Visconde do Rio Branco, 4000