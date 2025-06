Esfriou? Confira receitas quentinhas e aconchegantes para o inverno 2025

O inverno de 2025 começa na noite desta sexta-feira (20) no hemisfério sul, incluindo o Brasil. Com a chegada da estação, que tem a noite mais longa do ano, os termômetros caem e o frio passa a fazer parte da rotina de algumas regiões, aumentando a necessidade por fontes de calor, como receitas quentinhas e reconfortantes.

Há diversas formas de manter a temperatura ideal do corpo nessa época, como usar agasalhos e aquecedores ou consumir alimentos quentes, como chás, sopas, café e chocolate quente.

Neste texto, o Diário do Nordeste detalha como combater o frio com receitas de bebidas quentinhas e quais as vantagens delas para amenizar o incômodo das baixas temperaturas no corpo.

Benefícios das bebidas quentes no inverno

Um estudo publicado pelo Taylor & Francis indica que a temperatura dos alimentos pode ajudar a equilibrar os efeitos do clima no corpo.

A pesquisa aponta que, enquanto bebidas frias e geladas são indicadas para combater o calor no verão, as quentes são ideais para o frio, característico do inverno.

Mas por que isso acontece? Segundo os cientistas, além da pele e do hipotálamo, o trato gastrointestinal humano possui termorreceptores que modulam rapidamente a transpiração (em ambientes quentes) e a termogênese/tremor (em ambientes frios).

Como consequência, é possível melhorar a sensação de frescor em dias quentes aos ingerir líquidos gelados, ou reduzir tremores com bebidas quentes no frio. Outro fator destacado pelo estudo é que o efeito acontece minutos após consumir o líquido.

Receitas quentes para o inverno 2025

Abaixo, veja quatro receitas de bebidas e de pratos quentes para esquentar os dias frios durante esta estação.

Chocolate quente

Legenda: Substituir insumos de origem animal pelos à base de plantas pode tornar a bebida acessível para veganos e intolerantes ou alérgicos ao leite Foto: Pixel-Shot/Shutterstock

O portal Receitas Nestlé detalha como deve ser feito um chocolate quente que pode ajudar a aliviar o frio.

Ingrediente

2 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

4 colheres (sopa) de açúcar

1 pedaço de canelas em pau

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo

Usando um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e o açúcar. Em seguida, despeje a mistura numa panela, acrescente a canela e leve ao fogo baixo, mexendo até ferver. Depois, desligue, adicione o creme de leite e misture mexendo bem. Por fim, retire a canela e sirva ainda quente.

Chá de anis-estrelado

Legenda: Alimento pode ser encontrado para venda na seção de especiarias de mercados e em casas de produtos naturais Foto: Shutterstock

Considerada uma especiaria de uso terapêutico e culinário, o anis-estrelado traz diversos benefícios para a saúde. No inverno, pode ser servido como chá para esquentar o corpo.

A nutricionista Sabrina Lima ensinou o passo a passo para o chá de anis-estrelado.

Ingredientes

8 estrelas de anis-estrelado, de preferência trituradas

200 ml de água

Modo de preparo

Ferva a água; Em seguida, acrescente o anis; Deixe em infusão por cerca de 10 minutos; Sirva em seguida.

Chá de capim santo (capim-limão)

Legenda: O capim santo é rico em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos Foto: Shutterstock

Muito usada para melhorar resfriados, a infusão da planta combate problemas estomacais e inflamatórios, mas também aquece no inverno.

Abaixo, a nutricionista Tatiana Uchôa Passos detalhou como pode ser feito o chá de capim santo.

Ingredientes

Quatro a seis folhas de capim-santo

Água

Modo de fazer

Coloque de quatro a seis folhas da planta dentro de uma xícara de chá; Em seguida, adicione água fervendo, tampe a xícara e espere cerca de dez minutos; No fim, coe e beba de duas a três xícaras de chá de capim-santo por dia.

Sopa de carne moída

Legenda: Sopa de carne moída ajuda a fortalecer a imunidade devido aos ingredientes presentes na receita Foto: Shutterstock

Apesar de não ser somente líquida, a receita é cremosa e saudável e uma boa opção proteica para consumir em dias frios.

A seguir, veja como fazer uma deliciosa sopa de carne moída.

Ingredientes

500g de carne moída

1 cebola grande picada

2 tomates picados sem sementes

10 talos de salsinha (folhas picadas)

4 cebolinhas verdes picadas

3 dentes de alho picado

4 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 pimentão pequeno picado

2 colheres (sopa) de manteiga

2 espigas de milho-verde

1 litro de água

1 xícara de creme de leite e sal a gosto

Modo de preparo