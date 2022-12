Café da manhã de hotel: 11 locais para ter a experiência em Fortaleza sem se hospedar

Quem não gosta de um bom café da manhã de hotel? Para além da experiência de viajar, uma primeira refeição farta é o que atrai muitos na hora de escolher onde se hospedar. Porém, caso você não tenha recesso de fim de ano ou não esteja de férias neste período, é possível aproveitar a diversidade de frutas, pães e bolos na rede hoteleira de Fortaleza e praias próximas.

Por aqui, hotéis têm restaurantes abertos ao público com serviço de buffet de café da manhã durante a semana e fins de semana. Com uma taxa fixa por pessoa e pratos à vontade, este é um bom programa para quem quer fazer o desjejum em outro ambiente e com vistas para o mar, por exemplo.

Diário do Nordeste selecionou 11 hotéis e pousadas de Fortaleza, Aquiraz e Cumbuco que oferecem o serviço. Confira as opções:

Gran Marquise

Legenda: Gran Marquise oferece buffet completo com diversidade de pães, bolos e frutas Foto: Reprodução

No Gran Marquise, o buffet de café da manhã é servido de 6h às 10h30, todos os dias. Adultos pagam R$ 86 por pessoa + 10%, crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 12 anos pagam metade do valor.

O hotel oferece ainda a promoção do aniversariante, que durante o mês de aniversário a pessoa não paga, mas precisa estar acompanhado de uma pessoa adulta pagante.

Onde: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe

Hotel Sonata de Iracema

Legenda: No Hotel Sonata de Iracema, café da manhã custa R$ 40,70 por pessoa Foto: Reprodução

Com restaurante aberto ao público, o buffet de café da manhã do Hotel Sonata de Iracema, localizado na Praia de Iracema, custa R$ 40,70 por pessoa. A refeição é servida de segunda-feira a domingo, de 6h30 às 9h30.

Onde: Av. Beira Mar, 848 - Praia de Iracema

Holiday Inn

Legenda: Café da manhã no Holiday Inn é servido em frente ao mar Foto: Reprodução

Outra opção é o Holiday Inn que conta com buffet à disposição de não hóspedes no valor de R$ 44 por pessoa. O café pode ser servido em área com vista para o calçadão da Beira Mar e para o mar em funcionamento de 6h às 10h, de segunda a sexta-feira, e de 6h30 às 10h30, aos sábados e domingos.

Onde: Av. Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema

Vila Galé Fortaleza

Legenda: Vila Galé conta com restaurante aberto ao público Foto: Reprodução

Na Praia do Futuro, o Vila Galé conta com buffet completo por R$ 46,20 por adulto, já crianças de 4 a 12 anos pagam R$ 23,10. O café é servido todos os dias, de 6h30 às 10h30. Há mesas do restaurante com vista para a piscina do hotel.

Onde: Av. Dioguinho, 4189 - Praia do Futuro

Blue Tree Towers

Legenda: Café da manhã no Blue Tree custa R$ 45 por pessoa Foto: Reprodução

Aberto ao público, o restaurante do Blue Tree Towers oferece buffet de café da manhã ao custo de R$ 45 por pessoa. O funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira, de 6h às 10h, e aos fins de semana, de 6h30 às 10h30.

Onde: Av. Beira Mar, 3470 - Meireles

Comfort Hotel (Yucca Bistrô)

Legenda: No Comfort Hotel, o café da manhã é por conta do Yucca Bistrô Foto: Reprodução

Dentro do Comfort Hotel está localizado o Yucca Bistrô que tem funcionamento não só para hóspedes. A primeira refeição do dia é servida no local de 6h às 10h, na semana, e até 11h aos fins de semana. O buffet custa R$ 45 reais por pessoa.

Onde: Rua Frei Mansueto, 160 - Meireles

Gran Mareiro Hotel

Legenda: Café da manhã do Gran Mareiro conta com diversidade de frutas Foto: Reprodução

Com vista para a piscina do hotel e para a Praia do Futuro, o buffet completo do Gran Mareiro oferece variedade de frutas, frios, pães, quentes, sucos, chocolates. O valor para adultos é R$ 50 por pessoa, servido de 6h30 às 10h, de segunda a sexta-feira, e até 10h30, aos sábados, domingos e feriados.

Onde: Rua Oswaldo Araújo, 100 - Praia do Futuro

Iate Plaza Hotel

Legenda: Buffet de café da manhã no Iate Plaza custa R$ 40 por pessoa Foto: Reprodução

Mais uma opção na região da Beira Mar de Fortaleza tem restaurante aberto ao público com buffet de café da manhã custando R$ 40 por pessoa. O serviço é oferecido de segunda-feira a domingo, partir de 6h até 10h.

Onde: Av. Beira Mar, 4753 - Mucuripe

Hotel Laguna Blu

Legenda: Na Prainha, em Aquiraz, o restaurante serve café da manhã todos os dias Foto: Reprodução

Em Aquiraz, o Hotel Laguna Blu oferece buffet de café da manhã custando R$ 33 por pessoa. Porém, o hotel aconselha verificar a disponibilidade aos fins de semana, quando o hotel fica mais cheio. O funcionamento do restaurante para o serviço é de 7h às 10h, durante a semana, e até 10h30, nos fins de semana.

Onde: R. Damião Taváres de Souza, 902 - Aquiraz, CE

Ibis Praia de Iracema

Legenda: No Ibis Praia de Iracema, o café da manhã é R$ 35 por pessoa Foto: Reprodução

Outra opção na Praia de Iracema, o Ibis tem buffet de café da manhã pelo valor de R$ 35 por pessoa, mas a partir do próximo ano vai sofrer um reajuste e passará a custar R$ 40. O café é serviço de 6h30 até 10h, na semana, e de 6h30 às 11h, aos sábados e domingos.

Onde: Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima, 660 - Praia de Iracema

Carmel Cumbuco

Legenda: Café no Carmel Cumbuco é servido de forma avulsa aos não hóspedes Foto: Reprodução

No Carmel Cumbuco, os restaurantes são abertos ao público e o menu conta com opções para o café da manhã, mas não conta com buffet. Os valores variam conforme o pedido.

Onde: Av. dos Coqueiros, S/N - Praia do Cumbuco, Caucaia