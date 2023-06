Chá de ipê-roxo: como usar e quais os benefícios

O ipê-roxo é uma árvore encontrada geralmente na América do Sul. O nome científico dela é Tabebuia avellanedae Lorentz e pode também ser conhecida como ipê, ipê-rosa, pau d'arco, ipê-mirim e lapacho. Pode auxiliar na perda de peso e no tratamento de doenças como psoríase e candidíase.

A planta faz parte da família Bignoniaceae. Os países onde ela é comumente encontrada são Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. O ipê-roxo floresce entre maio e agosto.

É utilizado para tratamentos em infecções dérmicas, dermatomicoses e inflamações osteoarticulares.

O Diário do Nordeste conversou com a nutricionista e engenheira de alimentos Juliana Nogueira* sobre a planta.

Se consumidas como chá, substâncias presentes na casca do ipê-roxo podem auxiliar na psoríase, segundo a especialista. "Lapachol, lapachona, ácido hidroxibenzoico, flavonoides e taninos [presentes no ipê-roxo] apresentam ação anti-infecciosa, antifúngica, anti-inflamatória e cicatrizante, sendo utilizadas na medicina tradicional para tratar doenças como a psoríase".

Legenda: A planta Ipê-roxo faz parte da família Bignoniaceae Foto: Shutterstock

Por ser diurético, o chá de ipê-roxo pode ajudar a diminuir a retenção de líquido e favorecer a perda de peso. Contudo, segundo Juliana, o consumo não é indicado sem a orientação de um profissional de saúde.

Para que serve o ipê-roxo

O ipê-roxo é indicado primordialmente para infecções dérmicas, limpeza e a desinfecção de feridas, queimaduras, ulcerações dérmicas, dermatomicoses (candidíase) e inflamações osteoarticulares. Conforme a nutricionista e engenheira de alimentos, a planta também possui propriedades anticancerígenas, anti-reumáticas e antianêmicas.

Legenda: O chá de ipê-roxo pode ajudar a diminuir a retenção de líquido e favorecer a perda de peso Foto: Shutterstock

"Além de comprovações por meios de estudos que demonstraram o efeito cicatrizante de uma pomada contendo extrato aquoso das cascas de ipê-roxo, a 10%, no tratamento das lesões, evidenciando o potencial do ipê-roxo no tratamento da psoríase", explica.

Como fazer o chá ipê-roxo

Para fazer o chá de ipê-roxo deve-se usar a casca da planta e água. Utilize 3 colheres de sopa (cerca de 15g a 20g) de entrecasca quebrada em pequenos pedaços para 1 copo d'água.

Legenda: Chá de ipê-roxo é feito com água e casca Foto: Shutterstock

Como o chá é feito com a casca, é necessário realizar a decocção, que consiste em ferver o material com água, em fogo médio ou baixo. Após a coloração da água mudar, desligue o fogo.

Legenda: Ipê-roxo é indicado para primordialmente para infecções dérmicas, limpeza e a desinfecção de feridas, queimaduras, ulcerações dérmicas, dermatomicoses (candidíase) e inflamações osteoarticulares Foto: Shutterstock

Juliana diz que pacientes que estevam realizando tratamento não devem fazer o uso da bebida sem a recomendação médica. "Pode haver a possibilidade de potenciação do efeito anticoagulante", explica. Também não é recomendo o uso durante a gravidez por ser popularmente abortivo. O chá de ipê-roxo pode ser utilizado no máximo 3 vezes ao dia, contudo, o uso da bebida deve ser sempre orientado por um médico ou profissional de saúde. Conforme Juliana, as substâncias presentes no ipê-roxo são "as naftoquinonas lapachol, B-lapachona e xiloidona". Contudo, o lapachol, ainda segundo a profissional, ele pode provocar "em alguns pacientes, náuseas e vômitos".

*Juliana Nogueira é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. Pós-graduada em Vigilância Sanitária de Alimentos (Uece), Nutrição Clínica Avançada: Metabologia, Terapêutica Nutricional e Dietoterapia (USCS/SP) e Atendimento Nutricional no Envelhecimento (UCAM/SP).