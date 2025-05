Dia Mundial Sem Tabaco: descubra como superar o vício e parar de fumar

O Dia Mundial Sem Tabaco é uma data celebrada anualmente em 31 de maio. Visando chamar a atenção para os malefícios do cigarro tradicional e do eletrônico, a campanha incentiva medidas para reduzir o número de usuários e auxiliar na jornada daqueles que querem parar de fumar.

A data representa um esforço global para enfrentar uma das maiores epidemias evitáveis da atualidade: a dependência à nicotina, responsável por causar mais de 8 milhões de mortes por ano, de usuários e fumantes passivos, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, são mais de 161 mil óbitos anuais devido ao uso de cigarros e vapes, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Além das mortes, o consumo de produtos com nicotina é a principal causa do surgimento de doenças crônicas graves, como enfisema, derrame e câncer de pulmão. No País, onde o tratamento gratuito para parar de fumar é garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a data serve como um lembrete de que parar de fumar é possível — e pode começar hoje.

Tratamento gratuito para parar de fumar: o que o SUS oferece

Para tratar o nicotinismo, o SUS disponibiliza ao paciente avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, individual ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa gratuita juntamente com a abordagem intensiva. Para ter acesso, o usuário deve procurar qualquer unidade de saúde pública, desde um posto a um hospital.

Ao longo do atendimento, os especialistas atuam em um sistema de aconselhamento estruturado, dividido em sessões voltadas para:

entender por que se fuma e como isso afeta a saúde;

primeiros dias sem fumar;

como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar;

benefícios obtidos após parar de fumar.

Regulamentado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), o tratamento dura cerca de 12 meses, e envolve etapas como avaliação, intervenção e manutenção da abstinência.

Quais unidades de saúde oferecem o serviço no Ceará

As unidades de saúde pública do Ceará, da atenção primária à terciária, ofertam o tratamento para parar de fumar. Uma delas é o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), em Fortaleza, que possui o Programa de Controle do Tabagismo, iniciativa multidisciplinar voltada para tratar pacientes com nicotinismo.

Segundo a pneumologista Penha Uchoa, que é coordenadora do programa, o diferencial da ação reside no olhar multiprofissional, na integração com pesquisa e ensino, e na capacidade de oferecer programas mais complexos e integrados que abordam não somente a cessação do tabagismo, mas também a prevenção e o diagnóstico de doenças associadas aos produtos com nicotina.

Quer parar de fumar? Comece pelo teste de dependência

O Inca recomenda que todo paciente deve ter seu grau de dependência à nicotina aferido. Para descobrir a informação é simples: basta realizar o teste de Fargeström (disponível abaixo), que mede o nível por meio de um questionário sobre os hábitos de consumo de cigarros do indivíduo.

É importante destacar que a ferramenta não serve para medir o grau de dependência de usuários de cigarro eletrônico (vape e pod).

Faça o teste de Fargeström

No teste, cada opção de resposta possui uma pontuação (variando de 0 a 3). Anote o valor da opção escolhida. Ao final, some os pontos para obter o resultado.

1. Quanto tempo após acordar você fuma? 2. É difícil ficar sem fumar em locais proibidos? 3. Cigarro que traz mais satisfação? 4. Quantos cigarros por dia? 5. Fuma mais pela manhã? 6. Fuma doente? Cerca de 5 min (3) Sim (1) 1º da manhã (1) -10 (0) Sim (1) Sim (1) 6-30 min (2) Não (0) Outros (0) 1-20 (1) Não (0) Não (0) 31-60 min (1) 21-30 (2) Após 60 min (0) +31 (3)

Como interpretar seu grau de dependência à nicotina

Ao concluir o teste, some os pontos e descubra o nível de dependência à nicotina:

0-2 pontos — muito baixa;

3-4 pontos — baixa;

5 pontos — média;

6-7 pontos — elevada;

8-10 pontos — muito elevada.

Como parar de fumar: estratégias que funcionam

Em cartilha sobre o tema, o Inca explica que algumas dicas (detalhadas abaixo) podem ajudar a interromper o hábito de fumar. São elas:

Dica 1 - Escolha uma data para ser o seu primeiro dia sem cigarro . O período escolhido não deve ser de sofrimento, mas repleto de atividades especiais que o façam se distrair e relaxar;

- Escolha uma data para ser o seu . O período escolhido não deve ser de sofrimento, mas repleto de atividades especiais que o façam se distrair e relaxar; Dica 2 - Escolha qual tipo de sistema para parar de fumar vai aderir: a parada imediata é a mais recomendada e é quando o fumante cessa completamente o uso do cigarro/vape a partir da data marcada; ou a parada gradual , no qual o usuário reduz o número de cigarros consumidos por dia ou adia o horário do primeiro produto até parar;

- Escolha qual tipo de sistema para parar de fumar vai aderir: a é a mais recomendada e é quando o fumante cessa completamente o uso do cigarro/vape a partir da data marcada; ou a , no qual o usuário reduz o número de cigarros consumidos por dia ou adia o horário do primeiro produto até parar; Dica 3 - Nos primeiros dias, é normal sentir falta de fumar. No entanto, a sensação reduz ao passar dos dias ;

- Nos primeiros dias, é normal sentir falta de fumar. No entanto, a ; Dica 4 - Mude sua rotina e coloque alguma atividade no lugar que seria do cigarro, como dançar, caminhar, jardinar ou até cozinhar pratos diferentes etc.;

- Mude sua rotina e coloque alguma atividade no lugar que seria do cigarro, como dançar, caminhar, jardinar ou até cozinhar pratos diferentes etc.; Dica 5 - No início do processo, evite lugares com acesso ao uso de qualquer produto de tabaco ;

- No início do processo, com acesso ao uso de qualquer ; Dica 6 - Comece alguma atividade física que o agrade, como caminhada ou esportes, de preferência na natureza;

- Comece alguma atividade física que o agrade, como caminhada ou esportes, de preferência na natureza; Dica 7 - Ao parar o cigarro, o apetite pode aumentar. É normal um ganho de peso, pois o paladar melhora e o metabolismo se normaliza. Para manter uma alimentação balanceada, prefira alimentos naturais, como frutas, legumes e verduras.

Cigarro eletrônico ajuda ou atrapalha?

Todos os produtos de tabaco fazem mal à saúde, e o cigarro eletrônico, mais conhecido como vape ou pod, é ainda mais prejudicial que o convencional, por causar doenças graves e dependência mais rapidamente. A comercialização, importação, fabricação, transporte, armazenamento e propaganda desses itens é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Essa dependência chega a ser até 6 vezes maior do que aquele indivíduo que fuma cigarro convencional. E é também mais rápida, porque eles [indústria de cigarro eletrônico] utilizam o sal de nicotina, que chega muito mais rápido ao cérebro, potencializando cada vez mais a dependência." Penha Uchoa Pneumologista

Além de ser mais viciantes, cigarros eletrônicos contêm mais substâncias nocivas, com efeitos inflamatórios e cancerígenos. Inclusive, pode causar Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Cigarro Eletrônico, doença conhecida como EVALI, síndrome que pode levar ao óbito.

Como lidar com a abstinência

Ao tentar parar de fumar, é possível que o paciente vivencie desconfortos físicos e mentais, conhecidos como síndrome de abstinência. São sintomas dela:

dor de cabeça;

tontura;

tosse;

“fissura" (grande vontade de fumar).

Este último é o mais intenso e difícil de lidar durante o processo para parar de fumar. No entanto, como destaca o Inca, geralmente a sensação não dura mais que 5 minutos, e reduz gradativamente ao passado do tempo.

Como aliviar a fissura

O Instituto recomenda algumas estratégias para auxiliar no combate ao sintoma:

chupe gelo;

escove os dentes;

beba água gelada;

coma alguma fruta, como laranja, pera, mamão ou melancia;

mantenha as mãos ocupadas, com um elástico ou pedaço de papel;

rabisque alguma coisa;

manuseie objetos pequenos;

não fique parado — converse com alguém, faça algo diferente, se distraia.

Quais remédios ajudam a parar de fumar?

O medo do sofrimento causado pela síndrome da abstinência é um dos fatores que mais impedem o indivíduo a parar de fumar, explica a médica Penha Uchoa.

No entanto, há medicamentos que auxiliam na redução do sofrimento causado pela condição, tornando o processo mais fácil.

No Brasil, esses remédios são distribuídos pelo SUS gratuitamente, e qualquer pessoa pode ter acesso ao procurar atendimento em uma unidade de saúde pública.

O que é oferecido gratuitamente no SUS?

Segundo o PCDT, os seguintes medicamentos estão disponíveis de graça no SUS:

cloridrato de bupropiona;

adesivo transdérmico (nicotina de liberação lenta);

goma de mascar (nicotina de liberação rápida);

pastilha (nicotina de liberação rápida).

Posso comprar por conta própria?

Sim, é possível que fumantes que desejam parar de fumar adquiram os medicamentos em farmácias. No entanto, a pneumologista Penha Uchoa e as autoridades de saúde não indicam a automedicação.

Como o tratamento com esses remédios pode ser aplicado por, geralmente, até 3 meses, e não pode ser feito enquanto o indivíduo ainda fuma, os especialistas reforçam a importância do acompanhamento especializado de profissionais da saúde e a combinação com abordagens comportamentais.

É possível parar de fumar sem remédios?

Sim. Nem todo paciente necessita do uso de medicamentos para parar fumar. Conforme o PCDT, se encaixam nessa recomendação os seguintes perfis:

quem relata ausência de sintomas de abstinência;

indivíduos que consomem até 5 cigarros por dia;

pessoas que usam o primeiro cigarro do dia somente 1 hora ou mais após acordar;

fumante com pontuação no teste de Fagerström igual ou inferior a 4.

O que fazer em caso de recaída?

Voltar a fumar após tentar parar é considerado normal. Penha Uchoa explica que a recaída é uma característica inerente à dependência química, e destaca que o paciente não deve pensar que "tudo está perdido".

Quando o indivíduo se encontra nessa situação o mais importante é zerar todo o processo, aprender com o erro cometido e relembrar: 'o que aconteceu?', 'recaiu por quê?', 'em que circunstância aconteceu?'. Então, relembrar a motivação para parar de fumar, [...] por que um dia a medicação para ajudar vai sair, mas a motivação não vai sair nunca." Penha Uchoa Pneumologista

FAQ: 4 Dúvidas frequentes sobre parar de fumar

1. É possível parar de fumar sozinho?

Sim. Nem todos os pacientes precisam de ajuda profissional para parar de fumar.

2. O que funciona mais: adesivo ou remédio?

Ambos auxiliam no combate aos sintomas da abstinência em fumantes que cessaram o uso de produtos com nicotina. Enquanto o medicamento atua como uma droga de liberação prolongada, os adesivos agem em um ritmo mais acelerado, mas ainda lento. Já a goma e a pastilha são as opções de atuação mais rápidas.

3. Quanto tempo leva para o corpo se recuperar?

Os benefícios à saúde ao parar de fumar começam nos primeiros minutos após consumir o último cigarro (eletrônico ou tradicional). Abaixo, veja o que acontece se você parar de fumar agora, segundo o Inca:

20 min — pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;

— pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal; 2h — não há mais nicotina circulando no sangue;

— não há mais nicotina circulando no sangue; 8h — nível de oxigênio no sangue se normaliza;

— nível de oxigênio no sangue se normaliza; 12h-24h — pulmões funcionam melhor;

— pulmões funcionam melhor; 2 dias — olfato já percebe melhor os cheiros e paladar identifica mais sabor na comida;

— olfato já percebe melhor os cheiros e paladar identifica mais sabor na comida; 3 semanas — respiração e circulação melhoram;

— respiração e circulação melhoram; 1 ano — risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade;

— risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade; 10 anos — risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram.

4. Vaporizador (vape) é mais seguro que cigarro comum?

Não. Vape, pod e produtos eletrônicos de nicotina são mais prejudiciais porque causam dependência e doenças graves mais rápido do que o cigarro comum.