O que é vape? Saiba mais sobre o que pode ter causado 'foco de vidro' em Zé Neto

Após identificar um problema de saúde no pulmão, o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, segue em tratamento. Identificado pelos médicos como "vidro fosco", o mal pode estar relacionado ao consumo de vaper.

Nome oriundo da abreviação de "vaporizador", o vaper nada mais é que um cigarro eletrônico, que pode ser tão prejudicial a ponto de causar convulsões, câncer e até a morte.

Diante dos riscos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização desse tipo de dispositivo no Brasil em 2009, embora ele ainda continue sendo vendido em lojas online e físicas. Já no Ceará, o consumo foi proibido por lei, em novembro deste ano, em ambientes públicos e privados.

Como funciona?

O dispositivo possui uma bateria e um recipiente onde se coloca um líquido concentrado de nicotina, que é aquecido e inalado. Além da nicotina, o líquido possui produtos solventes como água, propilenoglicol, glicerina e aromatizantes para dar sabor.

Com variedade de sabores - as chamadas essências - e modelos, os cigarros eletrônicos ganharam, à primeira vista, o rótulo de equipamento alternativo e menos nocivo aos cigarros convencionais. Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste em novembro, no entanto, contestam essa informação.

Eles alertam que as substâncias contidas nos vaporizadores são até mais prejudiciais e podem desencadear uma série de complicações. Entre eles, dependência, disturbios respiratórios graves e até doenças cardiovasculares e câncer.