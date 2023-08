Lutador de 20 anos diz que pulmão foi destruído por vape: 'experiência mais dolorosa da minha vida'

O lutador amador Sean Tobin, de 20 anos, teve de realizar uma cirurgia para retirar parte do pulmão após ele entrar em colapso por consequência do uso excessivo do cigarro eletrônico.

O jovem britânico começou a fumar em 2018, quando tinha, apenas, 15 anos. Ele chegou a dizer que usava o vape diariamente e que só não fumava quando estava dormindo.

Contudo, no último dia 20 de julho, Sean sentiu uma forte dor nas costas e teve que ir ao pronto-socorro, no que ele imaginava ser um músculo distendido.

No local ele descobriu que ao invés do problema muscular, o seu pulmão direito estava colapsando. Ele passou por uma cirurgia de emergência e teve parte de seu pulmão retirado.

“O vape me levou à experiência mais dolorosa da minha vida. Passei dois anos precisando de ajuda para conseguir respirar e tenho, até hoje, um tubo no meu peito para impedir que meu pulmão volte a colapsar”, conta ele, no seu perfil do Facebook.

O lutador, que treinava de quatro a sete dias por semana, disse que se sentia plenamente saudável quando passou pelo colapso pulmonar.

“Pensava que nunca algo assim aconteceria comigo, pois sempre fui saudável. Podia ser com qualquer um, a única forma de evitar é deixar o vape”, afirma.