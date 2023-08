Mulher é vítima de ataque de lontra em rio nos EUA e passa por cirurgias

Uma mulher foi atacada por uma lontra enquanto passeava com amigas em um rio em Montana, nos Estados Unidos. Ela foi internada com ferimentos no rosto e passou por cirurgia. As informações são do jornal O Globo.

O caso aconteceu no dia 4 de agosto, quando Jen Royce navegava em um bote e foi surpreendida pelo animal, que pulou na embarcação e atacou as mulheres por cerca de cinco minutos.

Segundo Jen relatou nas redes sociais, a lontra foi “cruel e implacável”, alegando ter ficado com “mais pontos do que poderia contar”.

Jen foi mordida pela lontra no rosto, braços, orelhas, mãos, pernas e tornozelo. Ao tentar chutar o animal para longe, foi atacada em outras partes do corpo. Em dado momento, as três mulheres conseguiram chegar à costa, e a lontra se afastou. “Sem exagero, eu não pensei que conseguiria sair daquele rio”, disse.

Vítima pensou nos filhos

“Foram tantos pensamentos passando pela minha cabeça durante a luta, mas o que me deu força e vigor, difícil de repetir e até de pensar, foram os meus filhos. Eu não suportava a ideia de eles crescerem sem a mãe. Eu não tinha ideia se meus amigos iriam conseguir [sair]. Mas pela graça de Deus nós saímos.”, continuou.

Ainda conforme o relato, as três mulheres estavam com o telefone e conseguiram ligar para a emergência, que demorou a chegar porque elas estavam em uma área remota do rio. “Eu estava coberta de sangue, e continuava escorrendo do meu rosto e nariz. Estava frio. Estávamos molhadas. Estava escuro”, narrou.

Jen foi levada ao hospital de helicóptero. Já as amigas foram atendidas no local, mas também precisaram ir a uma unidade de saúde para tratamento adicional. Elas receberam múltiplas doses de vacina antirrábica e foram tratadas. Jen foi suturada em várias áreas, e passou por uma cirurgia no rosto e nas orelhas. “Tenho sorte, sou grata e estou viva”, acrescentou.