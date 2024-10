Mãe alerta para riscos do uso de vape após morte do filho de 20 anos: 'Pulmão não reagiu'

A mãe do jovem Diego Paiva dos Santos, que morreu aos 20 anos em agosto, em decorrência do uso exacerbado de cigarro eletrônico, publicou um desabafo nas redes sociais sobre os riscos do vape. Diego era filho de Lia Paiva e do ex-jogador de futebol Serginho.

"De fato, o vape mata", desabafou a mãe em vídeo publicado no Instagram. Conforme o relato de Lia, o filho teve uma infecção generalizada. O problema de saúde teve início quando o jovem pegou uma bactéria nas aulas de jiu-jitsu.

Lia afirmou que Diego chegou a apresentar uma boa recuperação da infecção, com boas funções do coração, rins e fígado. O cenário mudou no quinto dia de internação, quando ele sofreu um infarto pulmonar.

Ao comparar a imagem de um órgão saudável com o de Diego, que aparecia totalmente branco no registro de raio-X, Lia lamentou que o pulmão do filho não reagiu, registrando a perda da função do órgão.

"A causa maior foi a bactéria que invadiu o corpo dele, fez uma septicemia. O pulmão dele não reagiu. Por quê? Pelo uso excessivo do vape", relatou a mãe no vídeo.

Lia concluiu o desabafo fazendo um alerta para que todos parem de usar o cigarro eletrônico. A mãe de Diego aproveitou para fazer um relato pessoal, dizendo que já foi fumante, mas que conseguiu largar o vício. "Que isso fique como um grande aprendizado. Joga isso aqui [vape] fora", disse.

Perigos do vape

Não é apenas a nicotina que influencia no uso de cigarros desse tipo. Mesmo as opções zeradas dessa substância ainda podem representar perigos diversos à saúde do usuário.

Conforme o otorrinolaringologista Paulo Manzano, os metais pesados como chumbo, níquel e cádmio, que estão inclusos na composição dos vaporizadores, são nocivos aos seres humanos.

Além disso, o próprio vapor gerado pelo objeto pode ser responsável por desenvolver uma inflamação pulmonar, ainda que quando exista a presença de nicotina o risco seja maior.

Veja alguns possíveis danos do uso do cigarro eletrônico:

náusea;

vômito;

queimaduras;

irritação do trato respiratório superior;

tosse seca;

ressecamento ocular;

decréscimo da exalação de óxido nítrico sintetizado nos pulmões;

alterações brônquicas;

risco de câncer de pulmão.

O cigarro eletrônico, conhecido também por vape ou pod, é popular entre os mais jovens. É um aparelho que aquece um líquido que se transforma em vapor, geralmente com sabores diferentes.

A concentração de nicotina pode ser até 50 vezes maior do que a de um cigarro comum. Apesar de ser comercializado, a venda é proibida no Brasil.