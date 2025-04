Creme dental: dentista explica como escolher, substâncias que podem causar alergia e sintomas de alerta

Após relatos de efeitos adversos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou, na semana passada, a venda do creme dental Colgate Total Clean Mint. Porém, a marca recorreu da decisão e o produto foi novamente liberado. Diante do caso, a coluna conversou com uma cirurgiã-dentista sobre como escolher um creme dental, quais substâncias podem gerar reações e como identificar sinais de alerta.

Ao suspender a comercialização, o órgão do Ministério da Saúde informou que a taxa de reclamações aumentou após a composição do produto mudar, em 2024. Na época, a empresa trocou o fluoreto de sódio (flúor) por fluoreto de estanho — composto com propriedades antimicrobianas e anticárie.

A cirurgiã-dentista Camila Ferraz, professora da Universidade de Fortaleza (Unifor), explica que a alteração e o fato de o item ser popular podem ter influenciado o aumento das reações.

"Esse componente foi recentemente adicionado a um creme dental popularmente conhecido e, por isso, tem atingido tantas pessoas que antes não tinham essa queixa. Esses clientes achavam que a marca havia alterado apenas a embalagem, e não a sua composição. Então, está sendo comum o relato de reações alérgicas no qual pacientes informam não ter mudado sua pasta, que há muitos anos usam a mesma."

Em comunicado, a marca reforçou que o produto e seus componentes “passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo” e que a "nova fórmula é resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento", além de "testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil".

Sinais de alerta

A especialista explica que algumas pessoas podem ser propensas a apresentar reações adversas aos componentes de cremes dentais. Além do fluoreto de estanho, presente na Colgate Total Clean Mint, a profissional cita a substância lauril sulfato de sódio — detergente usado em produtos do tipo, que auxilia na remoção dos resíduos — que é associada a casos de irritação da mucosa oral.

Pacientes que são mais alérgicos tendem a ser mais sensíveis, mas não temos como identificar qual deles vai apresentar reação alérgica e com qual produto essa reação vai acontecer, assim como a propensão dos pacientes que apresentam alergias alimentares ou a medicamentos, por exemplo." Camila Ferraz Cirurgiã-dentista e professora da Unifor

Abaixo, Ferraz lista quais sintomas são de alerta e podem indicar que algo pode estar errado:

lesões bucais;

dor;

queimação;

ardência;

inflamação gengival;

edema labial;

irritação da gengiva, mucosa oral e língua;

inchaço.

Inclusive, alguns desses sinais foram relatados por usuários da Colgate Total Clean Mint à Anvisa, levando-a a interromper, temporariamente, a venda do creme dental.

Em caso de reação adversa, a cirurgiã-dentista recomenda a imediata interrupção do uso do produto, e aconselha que o consumidor procure um especialista, para investigar a causa e, caso necessário, tratar a condição.

A Anvisa ainda alerta que consumidores que apresentarem algum desses sintomas após o uso de cremes dentais devem notificar o órgão, através do sistema e-Notivisa.

No site oficial, a Colgate destaca que possui um canal virtual voltado para atender usuários que apresentarem alguma reação após a utilização de produtos da marca.

Como escolher creme dental

Ferraz explica que, para escolher um creme dental, o indivíduo deve se guiar pela própria necessidade e individualidades. Por exemplo, pessoas com dentes sensíveis precisarão de produtos voltados para atender esta queixa. No entanto, pacientes que não possuem uma condição específica e que buscam somente manter a saúde bucal, o recomendado é priorizar a presença e a concentração de fluoreto de sódio (flúor).

"O flúor é um elemento químico muito importante para a saúde bucal, pois evita que os dentes percam minerais e impede o desgaste causado pelas bactérias causadoras da cárie e pelas substâncias ácidas presentes na alimentação. Por isso a importância da sua presença nos cremes dentais", explica a cirurgiã-dentista.

Abaixo, confira a concentração de parte por milhão (ppm) de flúor indicada para cada faixa etária, conforme a especialista:

1100 ppm (crianças a partir do primeiro dentinho);

1500 ppm (adultos).

A profissional acrescenta que em tratamentos específicos, dentistas podem recomendar concentrações ainda maiores que as citadas.

Ferraz destaca também a importância de verificar a validade do creme dental, já que o flúor pode se deteriorar com o tempo e interagir com outros componentes da fórmula, reduzindo, assim, a eficácia da sustância. "A concentração inicial deve garantir, pelo menos, 600 ppm até o fim do prazo de validade", conclui.

