Febre aftosa infecta humanos? Confusão em diagnóstico da filha de Tays Reis acende alerta

A cantora Tays Reis disse, nesta semana, que a filha Pietra, de 2 anos, foi diagnosticada com febre aftosa, após apresentar manchas e bolhas nos pés e feridas na boca. O quadro da criança foi corrigido pela artista posteriormente, mas a confusão inicial foi o bastante para causar estranheza entre internautas, já que a doença é associada a bois e vacas, e não a infecções em humanos ou crianças.

"Nunca vi isso na minha vida. O médico disse que ela pegou febre aftosa", relatou a artista nas redes sociais na terça-feira (1º). "Ela está com a boquinha toda cortada, o céu da boca... e ainda nasceu bolhas nas mãos e nos pés", detalhou.

"Meu Deus! Febre aftosa não é uma doença de bovinos?", reagiu uma usuária no X, onde outras pessoas também fizeram questionamentos semelhantes. Nesta coluna, entenda se a doença viral pode realmente afetar humanos, especialmente crianças.

Febre aftosa afeta humanos?

Sim, é possível que a febre aftosa infecte humanos, porém, os casos são raros e a doença não representa um risco à saúde pública, conforme a Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) e o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Julio Crod.

Apesar da possibilidade, os poucos episódios já relatados na literatura científica envolvem trabalhadores rurais e fazendeiros, que têm contato próximo com animais infectados, principalmente bovinos.

"A febre aftosa em humanos não é uma doença com potencial de transmissão de pessoa a pessoa. Então, não tem nenhum risco da gente observar surtos importantes", explica o especialista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Residente na zona urbana de São Paulo, Pietra não se enquadra nas especificações para contrair a virose. Outro ponto importante é que os rebanhos do Brasil estão livres da febre aftosa sem vacinação, status reconhecido pela OMSA, em cerimônia de outorga realizada em Paris (França) no mês passado.

Criança está com mão-pé-boca

Foto: Anucha Naisuntorn/Shutterstock

Posteriormente, Tays Reis corrigiu o diagnóstico da filha e explicou que a criança, na verdade, está com um quadro de mão-pé-boca. "Recebemos um comunicado da escola dizendo que algumas crianças estavam com esses sintomas. E eu nem levei a sério. E esta semana a Pietra pega exatamente o que a escola tinha me alertado", detalhou nas redes sociais.

À coluna, o infectologista sugere que a confusão da artista com as doenças pode ter acontecido devido à semelhança de sonoridade entre o nome de alguns sinais e a febre aftosa. "Muito provavelmente, o médico deve ter dito que a criança tinha febre e aftas. E, eventualmente, houve uma interpretação errônea da cantora, achando que era febre aftosa, juntando, assim, os dois sintomas."

"Quando a gente olha do ponto de vista do aspecto epidemiológico, não tem nada a ver a febre aftosa de trabalhadores rurais, em contato íntimo com bovino, com uma criança pequena, no ambiente escolar, onde existe surto de febre, de aftas, de manchas avermelhadas", acrescenta Julio Crod.

O que é mão-pé-boca?

Altamente contagiosa, mão-pé-boca também é uma virose e acomete principalmente crianças antes dos 5 anos, como Pietra. Atualmente, alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a menina reside, registram surtos da doença, conforme o profissional da Fiocruz.

São sintomas da condição:

febre;

bolhas muito dolorosas na boca e ao redor, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés;

dificuldade de deglutir alimentos e líquidos, elevando risco de desidratação;

mal-estar;

falta de apetite;

vômitos;

diarreia.

Devido ao quadro, Pietra não conseguiu comer suficientemente por cerca de 4 dias. Nessa quarta-feira (2), Tays comemorou a melhora da filha, que evoluiu a ponto de consumir uma pequena quantidade de frango e de macarrão.

"Estamos começando a se alimentar depois de 4 dias rejeitando sólido, minha gente!", escreveu ao compartilhar registros da refeição da filha.

Sintomas da febre aftosa em humanos

Julio Crod detalha que, quando infecta pessoas, a febre aftosa não causa um quadro grave, somente sintomas leves. Um dos casos registrados pela literatura científica foi publicado pelo British Medical Journal (BJM), em 1967, e detalha que um homem, de 35 anos, se infectou com a virose no ano anterior, na Grã-Bretanha, ao ter contato indireto com uma vaca-leiteira com a doença. Segundo o artigo, ele apresentou:

dor de garganta;

temperatura febril (37,2 °C)

bolhas nas mãos e nos pés, com coceira nas lesões;

aftas na língua.

Apesar dos sintomas de febre aftosa serem parecidos com mão-pé-boca, principalmente na febre e no aparecimento de aftas na mucosa oral, a síndrome de mão-pé-boca tá associada também a manchas avermelhadas nos pés e nas mãos." Julio Crod Infectologista da Fiocruz

Febre aftosa em humanos tem cura?

Por ser uma virose autolimitada não grave, a doença não tem tratamento e se resolve por si só, desaparecendo depois de um certo período, conforme explica o médico.

No caso relatado no BJM, o primeiro sintoma da febre aftosa do paciente surgiu em 28 de julho daquele ano, e outros se manifestaram, com intervalos, até dezembro, quando ele se recuperou.

Legenda: Febre aftosa afeta animais, principalmente bovinas. Quado raramente infecta humanos, geralmente são trabalhadores rurais ou fazendeiros Foto: Studio Romantic/Shutetrstock

Sinais em animais

Em animais, a condição pode atingir principalmente bovinos, mas também suínos, caprinos, ovinos e outros tipos, em especial, os de cascos bipartidos (cascos fendidos).

Neles, a gravidade dos sintomas varia dependendo da cepa (O, A e C), do grau de exposição, da idade e da imunidade dos infectados, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

São sinais de febre aftosa em animais:

vesículas no focinho, língua, boca, cavidade oral, cascos e tetos;

febre;

depressão;

perda de apetite;

perda de peso;

queda na produção.

A doença raramente é fatal em animais adultos, mas pode causar mortalidade entre os jovens, explica o Mapa.