Os melhores peixes para preparar na Semana Santa

A Semana Santa é um período de reflexão e de celebração para cristãos e em 2025 acontece entre os dias 13 e 20 de abril. Nessa época, é comum que fiéis façam jejum, principalmente de carne vermelha, aumentando o consumo de outros tipos de proteína, como o peixe.

Mas quais são os benefícios do consumo de pescado para a saúde? Há uma forma mais saudável de preparar o alimento? É melhor peixe de água doce ou salgada? Para responder essas e outras dúvidas, a coluna conversou com especialistas sobre os melhores peixe para a Semana Santa.

Benefícios de comer peixe

Peixes são ricos em nutrientes importantes para a saúde, como proteínas de alta qualidade, vitaminas, ácidos graxos e minerais, conforme detalha o relatório sobre benefícios e riscos do consumo de pescados, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (da sigla em inglês FAO).

Estudos científicos, analisados pelas entidades, apontam que a deficiência de micronutrientes aumenta o risco de morbidade e de mortalidade. Então, o consumo de pescado, rico desses compostos, pode melhorar a saúde ao fornecer substâncias essenciais para a vida — desde a infância, passando pela fase adulta e até mesmo durante a gestação).

A nutricionista Saskia Melo, especialista em nutrição clínica e esportiva, explica que o alimento é uma excelente opção proteica, por ser de fácil digestão e uma opção de carne leve.

Abaixo, confira alguns nutrientes presentes em peixes, conforme a especialista e o relatório das organizações:

Reduz risco para doenças

Além de fornecer substâncias importantes para o organismo, o relatório da OMS e da FAO destaca que incorporar pescados à dieta ainda pode reduzir a ingestão de carne vermelha e de embutidos, que aumentam as chances de desenvolvimentos de diversas doenças, como o câncer colorretal.

Saskia Melo acrescenta que a ingestão regular do animal auxilia na proteção do coração, reduz inflamações e contribui para a saúde do cérebro, ao prevenir, por exemplo, cardiopatias e neurodesenvolvimentos.

Para ter acesso aos benefícios, a recomendação da OMS é consumir entre 200 g e 300 g de peixe, de duas a três vezes por semana.

Assar, cozinhar ou fritar: o que é mais saudável?

Peixes podem ser preparados de diferentes formas, como, por exemplo, ao molho, grelhado ou cozido. No entanto, a nutricionista destaca que para manter as propriedades benéficas à saúde o ideal é evitar fritar o alimento, sendo mais saudáveis assar, cozinhar ou grelhar.

"Essas preparações preservam os nutrientes e evitam o excesso de gordura. Se quiser mais sabor, é só utilizar as seguintes especiarias: alho, limão, pimenta-do-reino, alecrim, sálvia, tomilho, coentro, açafrão, páprica e gengibre".

Outra dica da profissional é separar tábuas e utensílios específicos para preparar peixe, evitando, assim, contaminar outros alimentos. Ela também desaconselha marinar o alimento por muito tempo, principalmente com limão, já que o pH ácido da fruta pode cozinhar a carne a frio (sem calor).

A especialista ainda destaca que a armazenamento do animal deve ser feito no refrigerador até 4 °C, por um curto período, ou no congelador à -18 °C.

Legenda: Trocar a carne vermelha por peixe algumas vezes por semana pode reduzir o risco para doenças, como o câncer de colorretal Foto: Gabrihita/Shutterstock

Quais os melhores peixes

Fonte de proteínas de alta qualidade, de vitaminas e de minerais, pescados no geral são opções benéficas e devem ser introduzidos na dieta, conforme a OMS. No entanto, existem diversos tipos de peixes e de diferentes origens (mar e água doce), o que pode gerar dúvidas na hora de escolher qual a melhor opção.

Saskia Melo esclarece que animais de água salgada, geralmente, têm um maior teor de ômega 3 do que os demais, mas podem ser mais caros. Já os de água doce são mais acessíveis e tão nutritivos quanto os de mar. Abaixo, a especialista lista os que considera mais saudáveis.

Peixes mais saudáveis

salmão;

sardinha;

atum;

cavalinha;

cavala;

tilápia;

merluza.

Melhores peixes para preparar na Semana Santa

Legenda: Armazenamento do animal deve ser feito no refrigerador até 4 °C, por um curto período, ou no congelador à -18 °C Foto: S8/Shutetrstock

Para a ocasião, a nutricionista recomenda optar pelas opções mais abundantes em cada região. No Ceará, por exemplo, ela indica tilápia, pargo, cavala, serra, merluza e pescada.

Além do tipo, a profissional frisa que na hora de escolher qual peixe levar para casa é necessário se atentar a alguns sinais. São eles:

aroma: deve ter cheiro fresco; odor forte indica deterioração.

deve ter cheiro fresco; odor forte indica deterioração. elasticidade: carne deve voltar rapidamente ao toque; se afundar, pode estar velho.

carne deve voltar rapidamente ao toque; se afundar, pode estar velho. escamas: devem estar firmes; se soltam com facilidade, o peixe não está fresco.

devem estar firmes; se soltam com facilidade, o peixe não está fresco. guelras: devem ser rosadas ou avermelhadas; cores escuras ou esverdeadas indicam falta de frescor.

devem ser rosadas ou avermelhadas; cores escuras ou esverdeadas indicam falta de frescor. olhos: devem ser brilhantes e saltados; olhos opacos ou fundos indicam baixa qualidade.

Apesar dos benefícios do consumo regular de peixes, o relatório da OMS e da FAO destaca que pescados podem conter componentes tóxicos, como mercúrio, dioxinas, bifenilos policlorados (PCBs). Devido a isso, é importante checar a origem do alimento e a confiabilidade de mercados onde eles são comercializados.

