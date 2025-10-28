Amigas com câncer de mama redescobrem a alegria no mar de Fortaleza

Receber um diagnóstico de câncer de mama pode parecer uma sentença. Porém, para alguns, a descoberta pode ser um despertar, uma segunda chance para ser feliz, descobrir prazeres e valorizar o que realmente importa: estar vivo.

Pelo menos, essa é a jornada das amigas e colegas de trabalho Rilka Barbosa e Ana Paula Freire, que encontraram no esporte coletivo e no apoio de familiares e de amigos a esperança para enfrentar a doença.

No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, a condição é o tipo de tumor maligno mais comum entre mulheres, e também a principal causa de morte por câncer na população feminina, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

A entidade estima que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados até o fim de 2025 — número que reforça a importância da conscientização promovida pelo Outubro Rosa.

O impacto do diagnóstico e o medo do futuro

Gerente de Desenvolvimento do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), em Fortaleza, Rilka, de 53 anos, viu a rotina mudar em maio deste ano após sentir fisgadas, vermelhidão e rigidez no seio esquerdo.

Devido aos sintomas, procurou ajuda médica e, após realizar alguns exames, descobriu que se tratava de um câncer de mama em estágio avançado.

A efemeridade da vida, a ideia de deixar os filhos ainda pequenos e o pai idoso foram os primeiros pensamentos dela, que foram acompanhados da tristeza de não saber quanto tempo de vida tinha.

A preocupação com a família também acometeu a analista de Recrutamento e Seleção do ISGH, Ana Paula, de 47 anos, em outubro de 2023, quando descobriu a doença enquanto realizava exames de rotinas.

Meu maior medo era como contar para os meus filhos, e se meu estado de saúde piorasse, como eles ficariam caso perdessem a mãe." Ana Paula Freire Analista de Recrutamento e Seleção

A psicóloga Graziela Monte, que também atua no ISGH, explica que essa mistura de sentimentos, de preocupações e de sensação de falta de controle são comuns em pacientes que recebem um diagnóstico de doença grave.

"Muitas mulheres relatam medo, tristeza, ansiedade e até raiva. A sensação de choque ou incredulidade também é comum, assim como as preocupações com o futuro e com as mudanças no corpo e na rotina. Esses sentimentos fazem parte do processo de adaptação."

Rede de apoio e nova rotina

A fé em Deus e o apoio da equipe médica, de familiares, de amigos e dos colegas de trabalho ajudaram Rilka a seguir em frente.

Passando o baque inicial, a gerente procurou se adaptar à nova rotina, conciliando tratamento, vida familiar e trabalho.

Preferi não me afastar das minhas atividades do trabalho, assim não me sentia doente. Me envolvia nas atividades e não ficava pensando em doença." Rilka Barbosa Gerente de Desenvolvimento

O apoio familiar, de amigos e de colegas no trabalho também auxiliaram Ana Paula a se sentir mais segura durante o processo.

O papel da família e dos colegas de trabalho

O suporte de uma rede de apoio durante esse período é algo fundamental, explica a psicóloga Graziela Monte, que detalha o que pode ser feito para acolher pacientes com doenças graves:

Ouvir sem julgar, oferecer ajuda nas tarefas do dia a dia e respeitar as escolhas e os limites da paciente fazem grande diferença. Palavras de incentivo, compreensão e disponibilidade para conversar sobre medos e sentimentos ajudam a fortalecer emocionalmente. A rede de apoio tem um papel essencial ao oferecer acolhimento, escuta e companhia nos momentos de vulnerabilidade." Graziela Monte Psicóloga

Esperança e acolhimento no mar

Legenda: Mulheres sobreviventes ao câncer de mama praticam canoagem na orla de Fortaleza. Foto: Arquivo Pessoal.

Foi no trabalho onde Rilka recebeu a indicação de uma iniciativa que renovou suas esperanças: o projeto voluntário (A)Mar Rosa, que acolhe sobreviventes do câncer de mama e as ensina a praticar canoagem no mar de Fortaleza.

Mesmo não tendo o costume de realizar exercícios físicos regularmente, a gerente decidiu dar uma chance e passou a se reunir semanalmente com as outras alunas.

Entre uma remada e outra, Rilka viu uma amizade coletiva crescer em meio a trajetórias semelhantes, tornando-se um local de refúgio e de redescoberta da vida.

Consegui me identificar com aquelas mulheres que passaram as mesmas dores e medos que eu, e que estavam ali rindo, brincando, felizes e vivendo acima de tudo." Rilka Barbosa Gerente de Desenvolvimento

Em seguida, ela decidiu convidar Ana Paula para também conhecer o projeto e, desde então, as duas passaram a remar pela orla de Fortaleza.

A experiência melhorou a minha autoestima, me fez praticar um esporte, pois fazia muito tempo que não praticava nenhum, e me deixou mais tranquila." Ana Paula Freire Analista de Recrutamento e Seleção

Legenda: Prática elevou a autoestima das duas e se transformou em um lugar de refúgio e terapia em grupo. Foto: Arquivo Pessoal.

Graziela Monte explica que a prática regular de exercícios físicos ajuda a reduzir a fadiga, melhora o humor e fortalece o corpo de pacientes de doenças graves.

"Práticas como meditação, respiração consciente, arteterapia e participação em grupos de apoio, também contribuem para diminuir a ansiedade, promover o bem-estar e fortalecer emocionalmente. Manter pequenos hobbies ou atividades prazerosas, como ouvir música, ler ou dedicar-se a algo que traga alegria, ajuda a recuperar a sensação de controle e normalidade na rotina. O bem-estar não elimina o desafio, mas torna a jornada mais leve e significativa."

O poder da fé e da esperança na recuperação

À coluna, Rilka e Ana Paula destacaram que um diagnóstico de câncer de mama é um desafio que requer fé e resiliência para continuar, e deixaram mensagens para quem está passando por algo semelhante:

"Tenha muita fé, acredite que Deus vai fazer o que é melhor para nós. Aproveite cada minuto da vida para ser feliz!", aconselha a gerente.

"Encarei essa fase da minha vida como uma virada de chave, como se Deus estivesse me dando mais uma chance. Então, não desista, não desanime, tenha muita fé e lute com todas as forças e possibilidades pela cura." Ana Paula Freire Analista de Recrutamento e Seleção

Sinais de alerta: quando procurar um médico

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Mama, são considerados sinais de urgências os seguintes sintomas:

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos;

Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual;

Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade;

Descarga papilar sanguinolenta unilateral (secreção com sangue de um único mamilo);

Mudança no formato do mamilo e retração na pele da mama;

Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos (Ferida ou irritação na pele do bico do seio que parece uma alergia ou micose, mas que não melhora com pomadas comuns);

Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral (Caroço que aparece e pode ser sentido em apenas uma das mamas);

Presença de linfadenopatia axilar (Ínguas ou caroços na axila); e

Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja.

Ao apresentar qualquer um desses sintomas procure um médico. A identificação dos fatores de risco e o diagnóstico precoce são fundamentais, conforme o Ministério da Saúde.