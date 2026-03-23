Veja quanto custa a vacina contra influenza em Fortaleza

O Ceará começou, na sexta-feira (20), a vacinação contra a influenza para grupos prioritários. Nesta primeira fase, são contempladas públicos como crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Pessoas que não se enquadram entre os públicos prioritários, mas querem se imunizar logo, podem procurar estabelecimentos particulares, como clínicas e farmácias, que estão aplicando a vacina.

Nesses locais os preços variam bastante. O Diário do Nordeste identificou vacinas vendidas de R$ 85,99 até R$ 189 na Capital. O imunizante disponível é o tetravalente, que protege contra as cepas H1N1, H3N2 e dois tipos de influenza B.

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Na rede Pague Menos, a vacina custa R$ 85,99 e está disponível em 34 unidades do Ceará, nas farmácias que possuem consultório farmacêutico.

Já na Clínica Imunize, o valor é de R$ 140 no cartão ou R$ 130 no Pix ou em dinheiro.

Na clínica Amo Vacinas, o preço é de R$ 189. Para grupos de três a nove pessoas, há desconto, e a vacina sai por R$ 159 no pagamento via Pix. Na clínica Dra. Núbia Jacó, a vacina custa R$ 160 em até 6x no cartão ou R$ 150 no Pix ou em espécie.

No Espaço Saúde Unimed, a vacina custa R$ 139 no cartão e R$ 129 à vista para clientes Unimed. Para o público geral, o valor é de R$ 159. A aplicação está disponível apenas na unidade localizada na avenida Barão de Studart, no Meireles.

Importância da vacinação

A médica pediatra Vanuza Chagas destaca que a vacinação vai além da proteção individual. “Quando toda a família se vacina contra a influenza, há também uma proteção coletiva. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a proteção dentro de casa”, frisa.

Segundo ela, a imunização anual é essencial, inclusive para crianças saudáveis. “Toda a população precisa se vacinar anualmente. O vírus sofre mutações frequentes, e a proteção do ano anterior não é suficiente para as novas cepas”, explica a médica.

A especialista também ressalta que há diferenças entre os imunizantes: “A vacina das clínicas é tetravalente e protege contra quatro cepas: dois tipos da influenza A e dois da B, garantindo uma cobertura mais ampla”, diz.

Sobre a vacina da rede pública, ela explica: “A vacina trivalente protege contra duas cepas da influenza A e uma da B. Ainda assim, é excelente e eficaz contra os vírus em circulação, e a população não deve deixar de se vacinar".

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) ressaltou, em comunicado sobre o início da campanha, que essa vacina utilizada na rede pública "protege contra as cepas do vírus da influenza com maior circulação prevista para este período. O imunizante é seguro, gratuito e pode ser administrado juntamente com outras vacinas do calendário nacional".

A médica Vanuza Chagas ainda responde a uma dúvida comum: “Não é necessário intervalo após ter influenza. Assim que a pessoa estiver sem febre e sem sintomas, já pode se vacinar para se proteger de outros vírus em circulação.”

E reforça que o imunizante é seguro. “A vacina é inativada, não causa doença e gera uma resposta imunológica de proteção”, pontua.

Público prioritário pode se vacinar na rede pública

O Ceará recebeu cerca de 760 mil doses de vacina contra a influenza para aplicar nos grupos prioritários, que são:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde (público e privado);

Professores (educação básica e superior);

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

Pessoas com comorbidades;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A imunização está disponível nas unidades básicas de saúde dos municípios e também nos equipamentos Vapt Vupt. Em Fortaleza, são 221.310 doses da vacina disponíveis neste primeiro momento. A estimativa do público-alvo da fase inicial é de aproximadamente 1 milhão de pessoas. As doses para o reabastecimento são enviadas gradativamente pelo Ministério da Saúde (MS).