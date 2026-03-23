Saiba onde encontrar wi-fi público gratuito em Fortaleza
Praças, terminais e equipamentos públicos contam com internet ilimitada.
Acessar a internet sem custo em espaços públicos é realidade em Fortaleza. Por meio do programa Wi-For, a população conta com uma rede gratuita de wi-fi, disponível 24 horas por dia em diferentes pontos da Cidade. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, estimular a inclusão digital e facilitar o uso de serviços públicos online.
Coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), o programa reúne pelo menos 936 pontos de acesso distribuídos em áreas de grande circulação. A estimativa mais recente aponta ainda que a rede atende, em média, 120 mil usuários cadastrados.
Onde encontrar o wi-fi gratuito público em Fortaleza
O serviço está disponível em locais estratégicos, como o Mercado Central, Mercado São Sebastião, Mercado dos Pinhões, Centro de Pequenos Negócios e nos principais terminais de integração da Cidade, como Messejana, Papicu, Parangaba e Siqueira.
Equipamentos culturais e educacionais, como os Cucas (Barra, Jangurussu e Mondubim), também contam com cobertura, assim como espaços de lazer, entre eles, areninhas e praças tradicionais como a Praça do Ferreira, Praça José de Alencar e Passeio Público.
A lista completa e atualizada dos pontos de acesso pode ser consultada no portal oficial do programa.
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Como acessar o Wi-For
Para utilizar a rede, o processo é simples:
- Localize um dos pontos de wi-fi público disponíveis;
- Faça o cadastro na página, informando seus dados. Esse cadastro é necessário apenas no primeiro acesso.
Depois disso, o usuário pode navegar gratuitamente sempre que estiver em uma área coberta pelo programa.