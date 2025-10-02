Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 20:31)
Verso
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Legenda: Cristina Peri Rossi teve mais de quarenta livros publicados, sendo traduzidos para mais de 20 idiomas.
Foto: Colagem de Beatriz Rabelo (com imagens de divulgação e de arquivo Julio Cortázar/Peri Rossi).

Cada nova tradução lança luz sobre o todo de uma obra. Ainda que a escritora uruguaia Cristina Peri Rossi, de 83 anos, tenha uma carreira extensa, recentes lançamentos possibilitam a recirculação de suas palavras. Neste ano, as livrarias brasileiras receberam "Nossa vingança é o amor: antologia poética (1971 - 2024)", da Editora 34, e "A insubmissa", da editora Bazar do Tempo. 

Há quase cinco anos, Rossi venceu o Prêmio Cervantes. Ela é uma das poucas mulheres que conseguiu destaque no Boom Latino-Americano, um movimento de escritores da América Latina dos anos 1960 e 1970. Além de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, também estão nomes como Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa.

E, que não esqueçam: Cristina Perri Rossi. Ela também se consolidou como integrante desse grupo de romancistas com ampla divulgação pelo mundo. Ao todo, a uruguaia teve mais de 40 livros publicados, enquanto conta com traduções para mais de 20 idiomas. 

Livros de Cristina Peri Rossi publicados no Brasil, incluindo Nossa Vingança é o Amor e A Insubmissa.
Legenda: Livro "Nossa Vingança é o Amor" conta com poemas escritos entre 1971 e 2024.
Foto: Divulgação.

"Enquanto alguns se dedicam fanaticamente a ficar ricos e a dominar as fontes de poder, outros nos dedicamos a expressar as emoções e fantasias, os sonhos e os desejos dos seres humanos", afirmou a autora em discurso de agradecimento ao Prêmio Cervantes. 

E foi para a escrita que Rossi dedicou sua vida. Com obras que se destacam pela potência e transgressão, ela abriu caminhos na literatura da América Latina, renovando as formas de se debruçar sobre o romance e a poesia.

Exílio no período das ditaduras

Foi seu compromisso político que a levou ao exílio durante as ditaduras do Cone Sul Global. Inicialmente, Cristina viajou à Espanha até que a "tempestade amansasse", mas nunca regressou. Vive em Barcelona até hoje. 

No exílio, manteve amizade com diversos escritores, mas a aproximação com Júlio Cortázar chegou a ser uma das mais importantes de sua vida. Ao longo dos anos, trocaram poemas e cartas, e fizeram viagens apenas para se encontrarem. A relação dos dois é abordada no livro "Julio Cortázar y Cris", publicado em espanhol pela editora Cálamo. 

Imagem de Cristina Peri Rossi e Júlio Cortázar, na casa deste último em Paris, em 1973.
Legenda: Júlio Cortázar chegou a escrever para Cristina que "você e eu já temos uma espécie de relacionamento anterior, vicissitudes de outra amizade remota".
Foto: ARQUIVO JULIO CORTÁZAR / PERI ROSSI

Escrita transgressora no Boom Latino-Americano

Em "A Insubmissa", seu livro de memórias sobre a juventude, Rossi compartilhou a sensação de se sentir "anormal", sem conseguir se encaixar de todo no mundo. Sua infância e adolescência foi marcada por transgressão e valentia.

Mas foi justamente por ser diferente que Cristina conseguiu abrir tantas portas. Seu primeiro livro de poemas eróticos, Evoé, foi um escândalo na década de 1970. Lésbica, Cristina não escondia quem era e o que defendia.

Veja também

teaser image
Verso

Escritora equatoriana explora mitos, ancestralidade e terror em rave nos Andes

teaser image
Verso

Conheça Anne Carson, escritora ensaísta que reinventa o trágico e experimenta com fragmentos

Para ela, o amor foi um dos remédios que conseguiu fazê-la superar essa ideia de "desenraizamento". Suas obras são atravessadas pelas vivências do seu exílio e pelo debate sobre a liberdade, a sexualidade feminina e o desejo entre mulheres

Lançamentos de Cristina Perri Rossi

A tradução do romance "A Insubmissa" foi feita por Anita Rivera Guerra, enquanto a obra "Nossa Vingança é o Amor", contou com a tradução e organização de Ayelén Medail e Cide Piquet. 

Na antologia bilíngue "Nossa Vingança é o Amor", que contém mais de 150 poemas, há também o discurso de agradecimento ao Prêmio Cervantes. 

 

Assuntos Relacionados
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Verso

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Beatriz Rabelo
Há 54 minutos
Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?
Ana Grasieli Lustosa

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Ana Grasieli Lustosa
02 de Outubro de 2025
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
02 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa
28 de Setembro de 2025
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto
27 de Setembro de 2025
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro
26 de Setembro de 2025
A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação
26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz
26 de Setembro de 2025