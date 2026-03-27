Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cami di Malta estreia na literatura cearense com romance visceral sobre perda e solidão

Escritora realiza o lançamento de “Cor de Defunto”, em Fortaleza, nesta sexta-feira (27).

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa do livro Cor de Defunto, da escritora cearense Cami di Malta.
Legenda: Lilá, narradora da obra, caminha pela vida entre tristezas, solidões e saudades.
Foto: Divulgação/Editora Autêntica/Ilustração de Beatriz Belo.

Lilá mora em uma casa habitada por solidões. Ali, nada se sustenta como deveria e os dias atravessam novembros tortos em direção a dezembros que nunca chegam. Em uma narrativa profunda e visceral, o livro “Cor de Defunto” acompanha essa personagem após a morte da mãe.

Estreia de Cami di Malta na literatura cearense, publicado pela editora Autêntica e “amadrinhado” por Socorro Acioli, obra busca expor a selvageria dos sujeitos exaustos de carregarem tantos lutos. Com pouco mais de cem páginas, o livro foi fruto de um processo de três anos de escrita, conforme revelou Cami, em entrevista ao Diário do Nordeste.

“Queria fazer um livro que eu gostasse de ler. Isso fez com que eu não tivesse rédea. Foi um processo muito intenso, mas muito gostoso. Tinha partes que eu escrevia aos prantos, precisava de dois dias úteis para me recuperar. Deixei que a história me atravessasse”, afirmou.

Com a obra já no mundo, Cami tem vivido o momento de acompanhar a recepção e as reações do público. E, como parte de tudo isso, realiza o lançamento de “Cor de Defunto”, em Fortaleza, sua terra natal. O evento ocorrerá na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Fortaleza, a partir das 19h desta sexta-feira (27), com mediação de Socorro Acioli.

Construção da personagem Lilá

No livro, o público se depara com essa mulher que trabalha em uma funerária maquiando os mortos. Para os que cruzam seu caminho no cotidiano, ela tem aquela cara de quem morreu e esqueceram de enterrar. E a própria Lilá confessa que se sente mais morta do que os defuntos que passam por sua maca.

“Eu sou uma chinela esquerda abandonada na beira da estrada, empoeirada e pisada, cor de cimento molhado”, revela no livro. Enquanto, em outro trecho, destaca:

“Cada pedaço de reboco aparecendo na pintura falha da parede, cada rachadura, o corrimão enferrujado, os tufos de poeita, cabelo e sujeira presos pelo vento nos cantos dos corredores. Aquele prédio era eu”.

Veja também

teaser image
Verso

Diários de mãe inspiram romance sobre demência na velhice e busca pela memória

teaser image
Zoeira

Romance de Diogo Bercito retrata luto e retorno às origens como forma de se encontrar

Para Cami, escrever Lilá foi descobrí-la aos poucos. Em camadas. “Fui descascando a personagem e os sentimentos que ela atravessa”. Tinha receio de que ela fosse inconsistente, até perceber: “A vida é muito ambígua, carrega muitas contradições. Decidi deixar ela fazer o que quisesse, mostrar suas estranhezas e particularidades”.

Ao atravessar as profundezas da personagem, sentia as nuances dela chegando até a si. Os capítulos saíam muito rapidamente quando sentava para escrever, mas tinha pausas de meses. 

Se fosse possível comprimir o tempo total que dedicou aos capítulos, a escrita do livro teria poucas semanas. Ainda que, não. Na entrevista, Cami mesmo percebe: o livro precisava do tempo e dos períodos de pausa para nascer. Para decantar a personagem e processar as perdas.

A complexidade de Lilá exigiu esse tempo. Ela é essa figura abandonada, deixada de escanteio, ignorada até mesmo pela irmã. Carrega medos que não consegue verbalizar e deseja mais do que tudo poder cuidar de alguém. Em um dos capítulos, confessa: “tenho a mania de querer que a vida espere por mim”. 

Imagem da escritora cearense Cami di Malta, que publicou o livro Cor de Defunto.
Legenda: Cami é pós-graduada em Escrita Criativa pela Universidade de Fortaleza (Unifor).
Foto: Reprodução/Igor De Melo.

Em busca de sentido na vida

Ainda que sinta que foi deixada para atrás, ela segue caminhando. Ela tateia o mundo em busca de sentido. Como a mulher do poema de Ana Martins Marques, em “O livro das semelhanças”, Lilá tem quebrado copos. É o que tem feito. 

Tem recolhido cacos, observado seus formatos, pensado em como acontecer é irreversível e como mais fácil ainda é destroçar. Sua mãe morreu. Estava ali e depois já não estava

Lilá tem o hábito de ferir a coxa com tampinhas de refrigerante, dorme em um caixão como se estivesse se preparando para a morte. E em meio a tudo isso, sua toalha de mesa tem o sorriso do Smilinguido e ela ainda é capaz de pintar beleza na face dos mortos.

Imagem da capa do livro Cor de Defunto, da fortalezense Cami di Malta.
Legenda: Cami di Malta terá sessão de autógrafos do livro, em Fortaleza, nesta sexta-feira (27).
Foto: Divulgação/Editora Autêntica.

Há uma carga de humor na narrativa, experimentação na forma e nas palavras. “A parte favorita foi a ousadia de me permitir colocar tudo para fora sem pudor, sem me preocupar com a recepção, de acessar as estranhezas da Lilá, mas as minhas próprias”. Na escrita, Cami se conheceu um pouco mais. 

“A parte mais prazerosa foi justamente isso. Procurar algumas frases que são tão fortes e estranhas e viscerais. E que saíram de mim. De onde eu tirei isso?”.
Cami di Malta
Escritora

Na entrevista, ainda comentou sobre como buscou inspiração em outras mulheres escritoras. Socorro Acioli, evidentemente. Mas também Mónica Ojeda, Natércia Pontes, Aurora Venturini, Aline Bei, Mariana Salomão Carrara. “Tive muito embasamento, fui amparada por muitas mãos de mulheres latinas”. 

E Lilá reflete isso. Ela tem quebrado copos, sim. Tem se desfeito em “perdas líquidas se encontrando no corredor sujo e rachado”. Mas ela também é a figura que anda pelo mundo com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe. 

Serviço

Livro “Cor de Defunto”
Quanto: R$ 62,90
Onde comprar: Editora Autêntic

 

Assuntos Relacionados
Imagem de capa do livro Cor de Defunto, da escritora cearense Cami di Malta.
Verso

Cami di Malta estreia na literatura cearense com romance visceral sobre perda e solidão

Escritora realiza o lançamento de “Cor de Defunto”, em Fortaleza, nesta sexta-feira (27).

Beatriz Rabelo
Há 23 minutos
Lee Sang-Bo, um homem de cabelos escuros e expressão serena, veste uma camisa azul texturizada, posicionado em destaque contra um fundo natural e desfocado. A vegetação verde e as montanhas ao longe criam uma atmosfera tranquila e suave em torno do sujeito.
Verso

Ator sul-coreano Lee Sang-Bo é encontrado morto aos 44 anos

Causa e circunstâncias da morte estão sendo investigadas por autoridades.

Redação
27 de Março de 2026
Um grupo diverso de pessoas sorri e posa para uma foto coletiva em um palco, com alguns integrantes agachados à frente e outros em pé ao fundo sobre um tapete vermelho. Atrás deles, um telão exibe a logomarca 'Arranjos Regionais' junto a um mapa do Brasil estilizado e marcas institucionais do Governo Federal.
João Gabriel Tréz

Audiovisual do Ceará receberá R$ 41 milhões em investimentos

Retomada da política federal dos arranjos regionais garante cofinanciamento entre Governo Federal e entes municipais e estaduais.

João Gabriel Tréz
26 de Março de 2026
Pessoa usando colete acolchoado marrom sobre moletom verde e camiseta azul, em ambiente externo com fundo urbano desfocado.
Mylena Gadelha

Harry Potter: Veja tudo que se sabe até agora sobre a nova série na HBO Max

Os livros lançados por J.K. Rowling devem ganhar uma temporada para cada volume.

Mylena Gadelha
26 de Março de 2026
Interior de um ônibus lotado, com várias pessoas sentadas e em pé. No centro da imagem, uma pessoa de cabelos cacheados e camisa clara está de pé no corredor, gesticulando com as mãos enquanto fala. As outras pessoas ao redor olham na direção desta pessoa. A iluminação é natural, vinda das janelas laterais, e o ambiente aparenta ser de um ônibus antigo, com barras metálicas e bancos simples.
Mylena Gadelha

O que é real e o que é ficção na série 'Emergência Radioativa'? Veja entrevista

Lançada pela Netflix, a série aborda desastre nuclear registrado em Goiânia, nos anos 1980.

Mylena Gadelha
24 de Março de 2026
silhueta de mulher, de costas, sentada diante de janela, em uma cama. os tons da imagens são cinzas e brancos.
Maria Camila Moura

A linguagem como violência, exceto quando o alvo são as mulheres

Maria Camila Moura
24 de Março de 2026
Câmeras, microfones e diversos profissionais ocupam uma esquina movimentada no Centro de Fortaleza durante as gravações de um longa-metragem durante o dia. A equipe se concentra ao redor do tripé da câmera em frente a uma loja, integrando a produção cinematográfica ao cotidiano urbano da cidade.
João Gabriel Tréz

O que é uma film commission e como ela pode impulsionar o audiovisual em Fortaleza?

Instituída por decreto em dezembro de 2025, entidade municipal deve ter atuação efetiva na Capital cearense a partir de abril.

João Gabriel Tréz
23 de Março de 2026
Uma modelo desfila na passarela durante o desfile da coleção outono/inverno 2011 da Nina Ricci Paris by Obsession, no Prague Fashion Weekend, em 24 de setembro de 2011, em Praga, República Tcheca.
Elaine Quinderé

Quanto mais tecido, maior a mensagem

O luxo não tem nada de discreto, ele se revela em metros e metros de tecido. E é usando do volume que a moda separa, filtra e comunica poder.

Elaine Quinderé
22 de Março de 2026
Não é preciso esperar momentos 'especiais' para aproveitar a casa.
Ana Karenyna

Entre o guardar e o viver

Talvez não faltem mais coisas, mas sim faltem momentos para usar tudo o que já amamos.

Ana Karenyna
21 de Março de 2026
Chuck Norris sorri para a câmera vestindo jaqueta marrom, boné preto e luvas em meio a uma vasta planície coberta de neve. Ao fundo, montanhas distantes e um céu azul limpo completam a paisagem gélida e iluminada pelo sol.
Verso

Chuck Norris, ícone do cinema de ação, morre aos 86 anos

Notícias sobre uma hospitalização do ator foram divulgadas recentemente, mas causa não foi confirmada.

João Gabriel Tréz
20 de Março de 2026
Os músicos Kizaba e Ricardo Bacelar posam lado a lado em um estúdio repleto de sintetizadores modulares e teclados eletrônicos. A imagem destaca a diversidade de equipamentos tecnológicos ao fundo, criando uma atmosfera criativa e profissional que une os dois artistas no centro da composição.
Verso

Canadense Kizaba e cearense Ricardo Bacelar apresentam show inédito

Parceria entre os músicos inclui um álbum que será lançado futuramente; apresentação acontece neste domingo (22), em Fortaleza.

João Gabriel Tréz
17 de Março de 2026
Uma pessoa em pé em um ambiente de feira noturna iluminada, usando um chapéu de palha de aba larga e um colete vermelho. No fundo, há barracas coloridas, luzes pendentes e várias figuras desfocadas, criando um clima festivo e vibrante.
Mylena Gadelha

Nova temporada de One Piece abraça 'bizarrice' e acerta ao conectar público e personagens

Série live-action da Netflix estreou com novas aventuras do mangá de Eiichiro Oda.

Mylena Gadelha
16 de Março de 2026
O elenco e a equipe do filme 'Uma Batalha Após a Outra' celebram no palco do Oscar 2026, com destaque para a atriz Teyana Taylor vibrando com o punho erguido ao centro enquanto colegas seguram estatuetas douradas. A composição festiva exibe o grupo em trajes de gala elegantes contra um fundo escuro, capturando um momento de intensa euforia e conquista coletiva.
João Gabriel Tréz

Vitória do político ‘Uma Batalha Após a Outra’ no Oscar 2026 ecoa ‘espírito do dia’

Longa de Paul Thomas Anderson foi o grande vencedor do Oscar 2026, com seis estatuetas.

João Gabriel Tréz
16 de Março de 2026
Uma pessoa está sentada em um ambiente interno, segurando um jornal parcialmente aberto com uma das mãos, enquanto a outra mão repousa sobre o topo das páginas. A pessoa veste uma camisa de mangas longas dobradas e um relógio de pulso escuro. À frente, há uma bolsa aberta em tom marrom posicionada sobre uma superfície. Ao fundo, veem-se armários metálicos de arquivo com etiquetas coladas, compondo um cenário que lembra um escritório ou arquivo administrativo.
Mylena Gadelha

Mesmo sem prêmios, 'O Agente Secreto' não sai de mãos vazias do Oscar 2026

Longa perdeu nas categorias em que concorria, mas peso da obra é ainda maior.

Mylena Gadelha
16 de Março de 2026
Atriz Geane Albuquerque na cerimônia do Oscar.
Elaine Quinderé

Os melhores looks do Oscar 2026

Hoje é dia de celebrar e de acompanhar o Oscar 2026, não só porque temos o Brasil indicado em 4 categorias, mas também porque é sempre tem bons looks.

Elaine Quinderé
15 de Março de 2026
Imagem de uma sala e de um escritório com ventilador de teto
Ana Karenyna

Guia prático do ventilador de teto

O ventilador de teto tem vantagem importante: o consumo de energia é bem menor do que o do ar-condicionado.

Ana Karenyna
15 de Março de 2026
Três imagens verticais lado a lado destacam os atores Geane Albuquerque e Robério Diógenes em cenas e eventos do filme 'O Agente Secreto'. No centro, ambos sorriem em um tapete vermelho, ladeados por fotos de seus personagens caracterizados com figurinos de época em tons de bege e marrom.
João Gabriel Tréz

Cearenses de ‘O Agente Secreto’ representam Estado no Oscar: ‘Construindo um legado’

Geane Albuquerque e Robério Diógenes compõem elenco do longa e estão em Los Angeles para acompanhar a cerimônia.

João Gabriel Tréz
15 de Março de 2026
Foto do músico Phil Campbell, ex-guitarrista do grupo de rock Motorhead.
Verso

Morre Phil Campbell, ex-guitarrista da Motörhead, aos 64 anos

Músico estava internado por longo período e não resistiu à cirurgia.

Redação
14 de Março de 2026
Entrada do Museu da Fotografia Fortaleza.
Verso

Museu da Fotografia Fortaleza celebra nove anos com exposição Fotofantasma

O Museu da Fotografia Fortaleza conta com acervo fixo e exposições temporárias.

Redação
12 de Março de 2026
Diretora Chloé Zhao, figurinista Ruth E. Carter e produtora Emilie Lesclaux sorriem em uma montagem de fotos com prêmios cinematográficos. As duas primeiras, respectivamente uma mulher chinesa e uma mulher negra, seguram estatuetas douradas do Oscar, enquanto a terceira, uma mulher branca, posa com um prêmio do Festival de Cannes.
João Gabriel Tréz

8 recordes conquistados por mulheres no Oscar 2026

Na lista de indicações do Oscar neste ano, cineastas, atrizes, diretoras de fotografia, figurinistas, produtoras e outras profissionais marcaram espaços importantes.

João Gabriel Tréz
08 de Março de 2026