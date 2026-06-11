CAPTEI: Fortal divulga programação completa da edição 2026 em noite especial no Iate Clube
Axé, forró, sertanejo e música eletrônica integram o line-up, que terá a volta de Ivete, favoritos da festa e estreias especiais
Férias chegando, e a gente já sente a energia do Fortal. E agora a expectativa ficou ainda mais alta. Foi o que mostrou o Fortal ao divulgar sua programação 2026 em um evento exclusivo no Iate Clube de Fortaleza, nesta quinta-feira (11).
Com o tema “A energia você sente”, o festival acontece de 23 a 26 de julho na Cidade Fortal e reúne nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Timbalada, Banda Eva e Xanddy Harmonia.
Entre as novidades, estreiam os blocos Beleza Rara e Alegria Original. O Camarote Mucuripe aposta em atrações como Wesley Safadão, Xand Avião e Pedro Sampaio, enquanto a Arena Fortal homenageia a tradição baiana com Olodum, É o Tchan e Alexandre Peixe. Veja mais fotos captadas por Kid Junior.