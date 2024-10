Prêmio Jabuti 2024: com cearenses Socorro Acioli e Cláudia Leitão, premiação divulga semifinalistas

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou, nesta quinta-feira (24), os escritores semifinalistas do Prêmio Jabuti 2024. Entre os nomes que concorrem à maior premiação literária do País estão as cearenses Socorro Acioli e Cláudia Leitão, que figuram nas categorias "Romance Literário" e "Economia Criativa", respectivamente.

O Ceará ainda está representado entre os semifinalistas com indicações para obras do poeta Dalgo Silva e do romancista Stênio Gardel.

Socorro foi indicada como semifinalista da premiação pelo romance "Oração para desaparecer" (Companhia das Letras), enquanto Cláudia é organizadora da obra "Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira" (Editora WMF Martins Fontes).

Já Dalgo, poeta natural de Maranguape, é semifinalista da categoria "Escritor Estreante - Poesia" com o livro "Meu amor é político". Completando a participação do Estado, o romance "A palavra que resta", de Stênio Gardel, aparece na categoria "Livro Brasileiro Publicado no Exterior".

Entre nomes de destaque também indicados, por exemplo, há ainda autores como Itamar Vieira Junior, Nélida Piñon, Daniel Munduruku e João Silvério Trevisan. Nesta edição, o Prêmio Jabuti alcançou 4710 livros inscritos.

Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no próximo dia 5 de novembro, às 12 horas. Já os vencedores das 22 categorias e do prêmio de Livro do Ano serão anunciados em cerimônia marcada para 19 de novembro.

Além das categorias já conhecidas, a premiação criou quatro novas categorias em 2024: Escritor Estreante - Poesia; Educação; Negócios e Saúde e Bem-estar.

Confira a lista completa de semifinalistas:

Eixo Literatura

Conto

Causas não naturais, de Ana Elisa Ribeiro

Crucial dois um, de Paulo Scott

Estranho seria se você soubesse, de Aramyz

Goela seca, de Jô Freitas

Náufragos, de Fernando Molica

Números naturais, de Marcella Faria

O ninho, de Bethânia Pires Amaro

Oito, de Deborah Christina Antunes

Portas e vãos, de David Oscar Vaz

Pré-nomes, de Vitor Jardim

Crônica

A biblioteca no fim do túnel: um leitor em seu tempo, de Rodrigo Casarin

Birinaites, Catiripapos e Borogodó, de Luis Cosme Pinto

Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras, de Luiz Antonio Simas

De amor e outros ódios, de Camila Anllelini

Gelo & gim: crônicas sobre drinques, suas receitas, cinema, música, literatura e outras misturas, de Daniel de Mesquita Benevides

Não pise no meu vazio, de Ana Suy

O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro, de Conrado Hübner Mendes

Os rostos que tenho, de Nélida Piñon

Pelo buraco da fechadura eu vi um baile de debutantes, de Mario Prata

Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas, de Rosa Freire D'Aguiar

Histórias em Quadrinhos

A coleta, de Pedro Vó

Black orion, de Bruno Seelig

Como pedra, de Luckas Iohanathan

Damasco, de Alexandre S. Lourenço, Lielson Zeni

Grandes sucessos - Música Popular em Quadrinhos, MPQ, de Sandro Gomes Ferreira (Organizador)

Jeremias: estrela, de Jefferson Costa, Rafael Calça

O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil, de André Toral

O filme perdido, de Cesar Gananian, Chico França

Ópera negra, de Clara Chotil

Os Santos, de Leandro Assis, Triscila Oliveira

Infantil

A menina com os pés no chão, de Mariana Brecht, Lumina Pirilampus

Cabo de guerra, de Guilherme Karsten, Ilan Brenman

Cadê Cadê, de Ara Poty, Paula Taitelbaum, Xadalu Tupã Jekupé

João Pestana, de Gregorio Duvivier

Neguinha, sim!, de Renato Gama

O menino que andava sobre hipopótamos, de André Luis Oliveira, Ana Laura Alvarenga

O voo do ovo, de Raquel Matsushita

Olho vivo, olho mágico, de Edimilson de Almeida Pereira, Rodrigo Visca

Que bicho eu sou? Que som eu faço?, de Guto Nobre

Sinto muito, de Iuri Pereira, Marcelo Cipis

Juvenil

A bicicleta do tempo, de Daniela Pinotti, Marcelo Maluf

A viagem de mundo, de Caio Tozzi

Apytama: floresta de histórias, de Kaká Werá (Organizador)

Cada remada, uma história, de Cristino Wapichana, Daniel Munduruku, Roni Wasiry, Tiago Hakiy

Corredor do tempo, de Adriana Vieira Lomar

Memórias póstumas de João Pedro, de Del Candeias

O jumento que foi à Lua, de João Pedro Fagerlande

Ocupação, de Tânia Alexandre Martinelli

Precipício em mim, de Elissa Khoury Daher

Vórtex, de Lucia Seixas

Poesia

A invenção da poesia & outros poemas, de Ruy Espinheira Filho

Cabeça de galinha no chão de cimento, de Ricardo Domeneck

Dança no alto da chama, de Mariana Ianelli

De uma a outra ilha, de Ana Martins Marques

Expedição: nebulosa, de Marília Garcia

Limalha, de Rodrigo Lobo Damasceno

O cordeiro e os pecados dividindo o pão, de Milena Martins Moura

Raio, de Eucanaã Ferraz

Redenção de agosto, de Carlos Newton Júnior

Regressos, de Leonardo Antunes

Romance de Entretenimento

A febre, de Marcelo Ferroni

A noite do cordeiro, de Daniel Gruber

Colapso, de Roberto Denser

Ébano sobre os canaviais, de Adriana Vieira Lomar

Mariposa vermelha, de Fernanda Castro

Medeia morta, de Cláudia Lemes

O crime do bom nazista, de Samir Machado de Machado

O Deus oculto no canto do corner, de Milton Gustavo

O homem da Patagônia, de Paulo Stucchi

Os canibais da Rua do Arvoredo, de Tailor Diniz

Romance Literário

Chuva de papel, de Martha Batalha

Como se fosse um monstro, de Fabiane Guimarães

Contra alheias terras, de Carlos Mendes Valença

Jogo de armar, de Edgard Telles Ribeiro

Mata doce, de Luciany Aparecida

Meu irmão, eu mesmo, de João Silvério Trevisan

Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer, de Jacques Fux

Oração para desaparecer, de Socorro Acioli

Quem falou?, de André Cunha

Salvar o fogo, de Itamar Vieira Junior

Eixo Não Ficção

Artes

A verdade vos libertará, de Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue

Antônio Abujamra: rigor e caos, de Marcia Abujamra (Organizadora)

Ardis da Arte: imagem, agência e ritual na Amazônia, de Carlos Fausto

Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros, de Hélio Menezes, Raquel Barreto (Organizadores)

Coleção Santander Brasil: Artes Visuais: 1982 - 2023, de Ana Helena Curti, Carlos Trevi

Ensaios para o Museu das Origens, de Instituto Tomie Ohtake, Itaú Cultural (Organizadores)

MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações, de Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida (Organizadores)

Retratistas do Morro, de Guilherme Cunha

Texto e imagem: a ilustração literária de Poty Lazzarotto, de Fabricio Vaz Nunes

Xingu: contatos, de Guilherme Freitas, Takumã Kuikuro

Biografia e Reportagem

A fé e o fuzil, de Bruno Paes Manso

A torre, de Luiza Villaméa

Admirável novo mundo: uma história da ocupação humana nas Américas, de Bernardo Esteves

Baviera tropical, de Betina Anton

Biografia do abismo: como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil, de Felipe Nunes, Thomas Traumann

Di Cavalcanti: Modernista popular, de Marcelo Bortoloti

Milicianos: como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, de Rafael Soares

O girassol que nos tinge: uma história das Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil, de Oscar Pilagallo

San Tiago Dantas, a razão vencida: volume 2: 1946-1964, de Pedro Dutra

Traficantes evangélicos: quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus, de Viviane Costa

Economia Criativa

Comida é memória: 23 histórias de cozinha para aquecer o coração, de Jane M. G. Lutti

Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira, de Cláudia Sousa Leitão (Organizadora)

Deixe de ser pobre: os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira, de Eduardo Feldberg

Exôdo urbano: retorno às raízes, de Lincoln Munhoz

Home office: um guia para organizar sua vida profissional e pessoal, de Luciana Garcia

O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca, de Claudio de Moura Castro

Olhar complexo, de Bruno Itam

Prato Firmeza 5: um diálogo entre campo e cidade, de Camila Rodrigues, Carol Pires da Silva, Jessica Mota

Se a cidade fosse nossa: racismos, falocentrismos e opressões nas cidades, de Joice Berth

Tudo comunica você: a inteligência espiritual como canal de conexão com a sua plenitude, de Anna Macari

Educação

A Arte de Enganar a Si Mesmo, de Luiz Gaziri

As cores do céu de inverno, de Marina Jonsson, Maryah Salgado

Cartilha: o caminho a seguir: como agir frente a uma pessoa com deficiência, de Eliana Aparecida Conquista

Como ser um educador antirracista, de Bárbara Carine

Guia para família parceira da escola no pós-pandemia, de Roberta Bento, Taís Bento

Interpretar - contribuições para a educação antirracista, de Camilo Kuasne Anderson

Povo Mbyá Guarani, uma história de resistências e esperanças, de Ana Claudia Urban, Ataíde Gonçalves Vilharve, Geraldo Becker, Maria Auxiliadora Schmidt, Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd

Segredos da internet que crianças e adolescentes ainda não sabem, de Kelli Angelini

Vida cotidiana e microtransições, de Paulo Fochi (Organizador)

Vidas inteiras: histórias dos 10 anos da Lei de Cotas, de Gabriel Araújo, Márcia Maria Cruz, Vinicius Luiz

Negócios

A (r)evolução do branding, de Ana Couto

A arte da política econômica: depoimentos à Casa das Garças, de José Augusto Coelho Fernandes

CIO 5.0: o guia definitivo para liderar a transformação digital, de Fábio Correa Xavier

Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável, de Ricardo Esturaro

Employer Branding: crie uma marca empregadora forte e com propósito para atrair e engajar as pessoas de que seu negócio precisa, de Ligia Oliveira, Sofia Esteves

Gigante pela própria natureza: liderança além do ESG na maior potência ecológica do mundo, de Miguel Setas

Liderando o futuro: visão, estratégia e habilidades, de Martha Gabriel

Neuromanagement: cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações, de Flávio Maneira

O livro secreto da carreira: aquilo que não te contaram, mas você deveria saber, de Paula Boarin

Trader ou investidor? Aprenda a investir na Bolsa sem cair nas armadilhas dos vieses comportamentais, de Bruno Giovannetti, Fernando Chague

Saúde e Bem-estar

A Intenção Primeira: um ensaio sobre a natureza do real, de Eduardo Moreira

A morte de si, de Marcelo Veras

As flores do bem, de Sidarta Ribeiro

As quatro estações da alma: da angústia à esperança, de Mario Sergio Cortella, Rossandro Klinjey

Depressão e bipolaridade: um guia prático para entender e cuidar, de Pedro do Prado Lima

Desafios da adolescência na contemporaneidade: uma conversa com pais e educadores, de Carolina Delboni

Manifesto antimaternalista, de Vera Iaconelli

O sentido da vida, de Contardo Calligaris

Procedimentos de conciliação e de mediação, de Thiago Linguanotto Silveira

Relações de gênero e trabalho: história e teoria, de Bárbara Araújo Machado, Camila Fernandes Pinheiro

Eixo Produção Editorial

Capa

Antologia de mitos, lendas e contos populares da América | Capista: Daniel Justi

Ardis da Arte: imagem, agência e ritual na Amazônia | Capista: Carla Fernanda Fontana, Denilson Baniwa

Bíblia | Capista: Júlia Maximo

Frankenstein | Capista: Iuri Casaes

Histórias Indígenas | Capista: Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida, Paula Tinoco, Roderico Souza

Kwaidan: histórias de fantasma e outros contos estranhos do Japão antigo | Capista: Pedro Inoue

MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas

O Grande Gatsby | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas

Retratistas do Morro | Capista: Rafael Maia

Van Gogh mutilado e suicidado | Capista: Daniel Justi

Ilustração

Box Alice | Ilustrador(a): Giovanna Cianelli

Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten

Certidão de nascimento poético | Ilustrador(a): André Neves

Lá longe | Ilustrador(a): Odilon Moraes

O entardecer de Lin Cheng | Ilustrador(a): Odilon Moraes

O homem da areia | Ilustrador(a): Eduardo Berliner

O homem da cabeça de papelão | Ilustrador(a): André Monteiro Pato

O pirata medonho | Ilustrador(a): Toco-Oco

Pequeno inventário de monstros que habitam em mim | Ilustrador(a): Anaiáiá

Todas as cosmicômicas | Ilustrador(a): Marcelo Cipis

Projeto Gráfico

Antonio Madureira Armorial: Histórias e partituras 1 | Responsável: Luciana Facchini |

As artes do livro na biblioteca de Gustavo Piqueira | Responsável: Casa Rex

Bará | Responsável: Felipe Chodin

Ensaios para o Museu das Origens | Responsável: Felipe Carnevalli De Brot, Paula Lobato, Vitor Cesar Junior

Histórias indígenas | Responsável: Paula Tinoco, Roderico Souza

MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Responsável: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas

Reter Tudo ou Quanta maravilha do dia a dia que passou

Retratistas do Morro | Responsável: Guilherme Cunha

Ser cordilheira ser montanha ser matéria | Responsável: Adriano Caro Florio, Júlia Meirelles, Mariana Yoshimura, Vivian Leite

Todos os livros de Machado de Assis | Responsável: Daniel Trench

Tradução

A mais recôndita memória dos homens | Tradutor(a): Diogo Cardoso

A Retórica | Tradutor(a): Emanuel França de Brito

Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves

Maud Martha | Tradutor(a): floresta

Na quebra | Tradutor(a): Matheus Araujo dos Santos

O canto de Circe e A arte da memória | Tradutor(a): Aurora Fornoni Bernardini

O ciclo de Gargântua e outros escritos: obras completas de Rabelais - 3 | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores

Odes Olímpicas | Tradutor(a): Robert de Brose

Os profetas | Tradutor(a): Viviane Souza Madeira

Últimos contos (1898-1903) Anton Tchékhov | Tradutor(a): Rubens Figueiredo

Eixo Inovação

Escritor Estreante - Poesia

A jovem Margarida e as proezas do amor, de Arnaldo Júlio Barbosa

As fantasias da carne, de Matheus Rodrigues Gonçalves

Breve ato de descascar laranjas, de Bianca Monteiro Garcia

Está na hora de me tornar um homem sério, de Leo Nunes

Exsicata, de Bruno Ítalo

Foram talvez os anjos revoltados, de Felipe Julius

Meu amor é político, de Dalgo Silva

Palavras de pronta cabeça, de Clara Imperatrice

Para quem está se afogando, crocodilo é tronco, de Wladimir Vaz Mourão

Poemas do universo turvo, de Lucian Rodrigues

Escritor Estreante - Romance

A Psicodélica mente de Vênus Syems, de Isabella Grenieri

A vida breve dos cães, de Elton Frederick

Concórdia, de Alvaro Adolpho Oliveira

Guaporé, de Eurico Cabral

Mães da terra, filhos do mar, de Tales Sebastião Elias

O romper das conchas, de Emanuela Ribeiro

Os náufragos, de Patrícia Larini

Os pêndulos, de Ricardo Pieralini

Tudo o que posso te contar, de Cecilia Madonna Young

Vão, de Walter Maldonado

Fomento à Leitura

Corpos Indóceis e Mentes Livres | Responsável(eis): Denise Carrascosa França

Escolas que se Abraçam | Responsável(eis): José Santos Matos

Histórias Além Muros | Responsável(eis): Daniela Chindler

IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável(eis): Bel Santos Mayer

Linklado: fomento à literatura em línguas indígenas | Responsável(eis): Noemia Ishikawa

Literatura Acessível | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar

Literatura Cura | Responsável(eis): Solange Pereira

Mochileiro pela educação | Responsável(eis): Tiago da Silva

Poesia sim, violência não | Responsável(eis): Marcelo Pereira Rocha

Texto Junkies | Responsável(eis): Jonas Maria

Livro Brasileiro Publicado no Exterior