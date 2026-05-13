CAPTEI: Capela de Santa Filomena recebe celebração dos 15 anos de Miguel Gondim Pontes

Muito afeto, discrição e elegância foi a noite de quinta-feira, 07, que celebrou os 15 anos de Miguel Gondim Pontes, filho de Lia Gondim e Marcelo Pontes.

Legenda: Marcelo Pontes, Miguel Gondim Pontes e Lia Gondim Foto: Arquivo pessoal

A cerimônia religiosa foi realizada na Capela de Santa Filomena e a celebração conduzida pelo Pe. Duarte.

Legenda: Miguel Gondim Pontes e Padre Duarte Foto: Arquivo pessoal

O encontro reuniu a família e os amigos mais próximos em uma experiência marcada por delicadeza, memória e conexões verdadeiras.

Legenda: Miguel Gondim Pontes com a família e os amigos Foto: Arquivo pessoal

A trilha sonora assinada por Ticiana de Paula trouxe sensibilidade ao rito, enquanto o cerimonial da Celebre! conduziu cada detalhe com sua entrega ímpar.

Legenda: Miguel Gondim Pontes e Ticiana de Paula Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Uma noite onde menos foi mais: intimista, afetiva e absolutamente chic.

Confira!

Legenda: Lia e Miguel Gondim Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcelo Pontes e Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 15 anos de Miguel Gondim Pontes Foto: Arquivo pessoal