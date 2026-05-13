CAPTEI: Capela de Santa Filomena recebe celebração dos 15 anos de Miguel Gondim Pontes

Muito afeto, discrição e elegância foi a noite de quinta-feira, 07, que celebrou os 15 anos de Miguel Gondim Pontes, filho de Lia Gondim e Marcelo Pontes.
A cerimônia religiosa foi realizada na Capela de Santa Filomena e a celebração conduzida pelo Pe. Duarte.
O encontro reuniu a família e os amigos mais próximos em uma experiência marcada por delicadeza, memória e conexões verdadeiras.
A trilha sonora assinada por Ticiana de Paula trouxe sensibilidade ao rito, enquanto o cerimonial da Celebre! conduziu cada detalhe com sua entrega ímpar.
Uma noite onde menos foi mais: intimista, afetiva e absolutamente chic.
Confira!