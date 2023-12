Dono do Choquei presta depoimento sobre morte de Jessica Canedo; veja novo pronunciamento do perfil

O perfil 'Choquei' se pronunciou novamente, nesta quinta-feira (28), sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. A jovem faleceu após ser vítima de notícias falsas veiculadas pela página no Instagram e X (antigo Twitter).

De acordo com a nota, o proprietário do perfil Choquei, Raphael Sousa, prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e "apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso".

No pronunciamento, a página diz que "foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa - que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei - e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado", afirma.

A página também lamentou a morte da jovem e se solidarizou com a família. "Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até este momento".

A página finalizou o comunicado informando que "está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online".

Legenda: pronunciamento da pagina Choquei sobre morte de Jéssica Vitória Foto: Reprodução/Instagram

ENTENDA O CASO

Jéssica Vitória foi vítima de fake news logo após uma série de falsas conversas serem compartilhadas nas redes sociais, afirmando haver um suposto contato entre ela e Whindersson. Nas mensagens, os dois estariam flertando e marcando um encontro.

Entretanto, tudo não passava de uma montagem, o que, segundo Jéssica, havia sido feito para prejudicá-la. "Eu não faço ideia de quem seja essa moça, e isso é um print fake", disse Whindersson ao se posicionar publicamente.

Com a repercussão do caso, incluindo a atuação de páginas famosas em redes como o Instagram e X, Jéssica começou a sofrer ataques nas redes e pediu para que eles cessassem.