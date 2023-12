Vítima de fake news, jovem apontada como suposto affair de Whindersson morre aos 22 anos

A jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, vítima de propagação de uma falsa conversa com o youtuber Whindersson Nunes, morreu na sexta-feira (22). Nas redes, usuários criticaram as páginas que divulgaram o suposto diálogo sem nenhum tipo de checagem.

A morte da jovem foi confirmada pela própria família por meio do perfil da mãe, Inês Oliveira. "Nota de falecimento: É com muito pesar que informamos que nessa manhã do dia 22/12 a Jéssica não resistiu a depressão e tanto ódio e veio a óbito. Será sepultada hoje e o enterro será amanhã", disse o comunicado.

Logo em seguida, o mesmo perfil afirmou que as mensagens enviadas em resposta não seriam respondidas no momento, visto que a mãe de Jéssica não se encontrava em condições para tal.

Fake news nas redes

Jéssica Vitória foi vítima de fake news logo após uma série de falsas conversas serem compartilhadas nas redes sociais, afirmando haver um susposto contato entre ela e Whindersson. Nas mensagens, os dois estariam flertando e marcando um encontro.

Entretanto, tudo não passava de uma montagem, o que, segundo Jéssica, havia sido feito para prejudicá-la. "Eu não faço ideia de quem seja essa moça, e isso é um print fake", disse Whindersson ao se posicionar publicamente.

Com a repercussão do caso, incluindo a atuação de páginas famosas em redes como o Instagram e X, Jéssica começou a sofrer ataques nas redes e pediu para que eles cessassem.

Nota de pesar

A divulgação da morte da menina motivou uma nota oficial da equipe de Whindersson Nunes, afirmando que o humorista estaria em estado de choque com a situação.

"Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: ‘Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho'", pontua a nota.

Além disso, o comunicado citou o linchamento virtual sofrido pela jovem. "A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida", finalizou a equipe.

Anteriormente, Jéssica havia desabafado nas redes, afirmando que tudo era uma brincadeira sem graça. Segundo familiares, ela lidava com depressão.

"O problema é que vocês estão passando completamante dos limites e por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira MUITO sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes", afirmou ela antes do falecimento.

Repercussão

A morte da jovem causou revolta e gerou manifestações nas redes sociais. "Infelizmente perdi uma amiga, por conta de mentiras, por conta de ataques na rede social. Amiga, que Deus te dê um bom lugar. Descanse em paz", publicou uma amiga da jovem.

Outra amiga próxima de Jéssica demonstrou revolta com a situação, opinando que esse tipo de caso ainda poderá ser responsável pela morte de outras pessoas pelo país.

"Esse universo sem lei chamado internet ainda vai matar muita gente. Me pergunto até onde vai à maldade humana, e me revolto em pensar que pessoas são capazes de tudo! Inclusive de atacar uma pessoa na internet, infernizando e piorando todo seu estado clínico", escreveu ela.