Integrantes de duas 'Carretas Furacão' se envolvem em briga em MG; veja vídeo

Dançarinos de dois grupos distintos de Carreta Furacão se envolveram uma briga, em Pará de Minas, no Interior mineiro, na última quarta-feira (20). As imagens do momento viralizaram nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

A confusão aconteceu quando os integrantes se encontram. Nas imagens é possível perceber quatro personagens dançando nas imediações de um cruzamento. Em seguida, o grupo se encontra com outros quatro artistas de uma carreta que estava parada.

Em união, ambos grupos começam a dançar juntos. Contudo, em determinado momento o personagem que interpreta Chaves começa a brigar com o artista que vive o Luigi, do Super Mario Bros. Após o primeiro confronto, todos os se revoltam e começam a chutar e socar outros personagens.

A ocorrência não foi registrada na Polícia Militar.