Imagens mostram momento em que nora suspeita de envenenamento compra em doceria de Goiânia

As câmeras de segurança da doceria Perdomo Doces registraram o momento em que a advogada Amanda Partata, 31 anos, entra para fazer compras de café da manhã. Ela foi presa na quarta-feira (20), suspeita de envenenar o sogro Leonardo Pereira Alves, 58, e a mãe dele, Luiza Tereza Alves, 86.

Conforme o g1, após ir ao estabelecimento em Goiânia, Amanda parou no hotel em que estava hospedada e só então foi para a casa de família. A Polícia Civil suspeita que ela envenenou um suco de uva quando parou no hotel e tinha a intenção de atingir qualquer membro da família que bebesse o líquido. No local, ela também comprou pão de queijo, biscoitos, e até bolos de pote.

Amanda negou o crime. Ela teve um relacionamento com o filho de Leonardo por cerca de um mês e meio, e ficou insatisfeita com o fim do relacionamento. A advogada chegou a criar perfis falsos para ameaçar o ex-namorado e a família dele de morte.

"Foram comprados diversos alimentos. Até por uma questão técnica, é mais possível que o veneno tenha sido ministrado no suco, porque é mais fácil dissolver o veneno no meio líquido", afirmou o delegado Carlos Alfama.

A substância exata, utilizada no envenenamento, ainda está tentando ser identificada pela Polícia Científica.

Advogada presa

A suspeita passou cerca de três horas na casa da família do ex, em Goiânia, e depois seguiu viagem para a cidade de Itumbiara, onde mora, para ir a uma consulta, alegando que estava grávida do ex-companheiro. A gravidez foi, inclusive, descartada.

Amanda é investigada em outros crimes e tem passagens policiais em outros estados, incluindo falsa gravidez para enganar ex-namorados. Ele ainda é parte em inquéritos por pornografia infantil, exercício ilegal de profissão e estelionato.