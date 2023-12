Polícia ouve 1° testemunha de inquérito sobre morte de Jéssica Canedo, vítima de fake news

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. Inês Oliveira, mãe da jovem, será a primeira testemunha ouvida no processo. A família da garota confirmou o falecimento dela na última sexta-feira (22). As informações são do g1.

Jéssica teve o nome envolvido em fake news que simulavam uma conversa dela com Whindersson Nunes. As falsas mensagens foram divulgadas por perfis de fofoca nas redes sociais. Responsável pelo caso em Araguari, o delegado Felipe Oliveira relatou que após o depoimento da mãe da jovem, a Polícia irá avaliar a necessidade de outras pessoas serem ouvidas.

No momento, os perfis que divulgaram as supostas mensagens de Jéssica ainda não são investigados.

"Caso seja configurado algum crime contra a honra pela divulgação de notícias falsas, isso pode ser objeto de outra investigação, mas dependeria de manifestação de vontade por parte da família da vítima, pois esses crimes são de ação penal privada", disse.

'Lei Jéssica Vitória'

Nas redes sociais, o influenciador Whindersson Nunes se posicionou, no último domingo (24) pedindo a criação de uma Lei em homenagem à Jéssica Vitória, para a regulamentação de perfis de fofoca nas redes sociais.

"Quero iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira com esse ‘jornalismo não oficial’ que é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade milhares de pessoas", relatou.

Em vídeo, o humorista pediu ainda que haja punições para esses casos. "Que essa lei traga uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que poste uma conversa, mesmo que pública, sem ir atrás da veracidade dos fatos. Quem vai ser responsabilizado é quem está no topo da pirâmide e ganha dinheiro com isso”, concluiu.

Entenda o caso

Jéssica Vitória foi vítima de fake news logo após uma série de falsas conversas serem compartilhadas nas redes sociais, afirmando haver um suposto contato entre ela e Whindersson. Nas mensagens, os dois estariam flertando e marcando um encontro.

Entretanto, tudo não passava de uma montagem, o que, segundo Jéssica, havia sido feito para prejudicá-la. "Eu não faço ideia de quem seja essa moça, e isso é um print fake", disse Whindersson ao se posicionar publicamente.

Com a repercussão do caso, incluindo a atuação de páginas famosas em redes como o Instagram e X, Jéssica começou a sofrer ataques nas redes e pediu para que eles cessassem.